Castilla y León allana el camino en la Región de Murcia para un pacto PP-Vox en 2023

Ya es oficial. El Partido Popular y Vox han pactado un Gobierno de coalición en Castilla y León para los próximos cuatro años.

El "pacto de la vergüenza", manifestaron este jueves a La Opinión de Murcia, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, desde el PSOE murciano, que critican que Feijóo, presidente del partido en menos de un mes, "se ha echado en brazos de la ultraderecha y abre la puerta al odio y al retroceso en derechos y libertades". El acuerdo pasa por hacer vicepresidente al candidato de Abascal, Juan García-Gallardo, y darle la presidencia de las Cortes a Vox, que también se hará cargo de tres consejerías.

"El PP sigue preso del populismo más reaccionario; es la ultraderechita cobarde" PSRM

Para el presidente provincial de esta formación en Murcia, José Ángel Antelo, "es evidente" el futuro que se espera en el resto del país. "Nosotros no somos futurólogos y no sabemos si en las próximas elecciones aquí ganaremos al PP. De ser así, les tenderemos la mano para gobernar porque respetamos la soberanía popular. Tenemos claro que los votos de Vox no valen ni más ni menos que los de cualquier otro partido", afirmó a esta Redacción. El mensaje es el mismo que trajo Santiago Abascal en su última visita a Murcia, cuando participó en la manifestación del sector primario el pasado mes de febrero: "Tenemos el derecho y el deber de formar parte del gobierno de Castilla y León. Si ese derecho no se respeta, votaremos en contra de cualquier investidura". Y lo decía en su plaza fuerte, donde su partido ganó las últimas elecciones generales en 2019. Faltaba por saber qué haría el PP ante el órdago de Vox y ayer se despejaron las dudas.

"Feijoó solo viene a ser la cara amable del bloque reaccionario PP-Vox" Javier Sánchez Serna - Podemos

"El PP ya no engaña a nadie, da exactamente igual quién lo presida. Sigue a la deriva, preso del populismo más reaccionario. El PP ha sido y será la ultraderechita cobarde", afirmaron las mismas fuentes del PSRM.

La misma línea sostienen en Ciudadanos. María José Ros, su coordinadora autonómica, lamenta que "el PP de Feijóo ya ha tomado la decisión de continuar siendo la derecha conservadora y rancia de siempre y de venderse al populismo de Vox".

"Feijóo ya ha tomado la decisión de continuar siendo la derecha rancia de siempre" María José Ros - Ciudadanos

El coordinador autonómico de Podemos, Javier Sánchez Serna, afirma que "no es la primera vez que el PP mete a la extrema derecha en un ejecutivo autonómico". Y recordaba que "ya lo hicieron el año pasado en la Región". Y advirtió: "Si no lo evitamos, no será la última. Feijoó solo viene a ser la cara amable del bloque reaccionario PP-Vox".

La Región de Murcia cuenta desde hace casi un año con una diputada en el Gobierno, Mabel Campuzano, que se presentó por Vox a las elecciones, si bien fue expulsada del partido antes de entrar en el Ejecutivo —y un juez anuló más tarde dicha expulsión—. López Miras pactó su Ejecutivo con Ciudadanos y consiguió ser envestido presidente con los votos favorables del partido de Santiago Abascal. Dos años más tarde, consiguió sortear la moción de censura tras llegar a un acuerdo con los diputados díscolos de Vox, que se hicieron con Educación.

"Tenemos claro que los votos de Vox no valen ni más ni menos que los del cualquier otro partido" José Ángel Antelo - Vox

La presente legislatura no ha visto aún encuesta alguna en que dé mayoría absoluta al PP de Fernando López Miras, que tampoco ganó las últimas elecciones autonómicas. Si nada cambia, y los sondeos no fallan, los populares necesitarán mirar a su derecha para mantenerse en el poder, y a partir de hoy saben que pueden hacerlo con el beneplácito del su nuevo líder.

Lo que demandará Vox

Vox ya ha decidido que quiere entrar en los gobiernos autonómicos y saca pecho de las negociaciones con el PP en Castilla y León, donde han conseguido, aseguran, todo lo que pidieron.

Siguiendo esta estela, y siempre y cuando queden por detrás del PP, en la Región de Murcia exigirán también entrar en el Gobierno, haciéndose con la vicepresidencia y un número de consejerías dependiendo del resultado obtenido.

Vox persigue acabar con las leyes de Memoria Histórica, así como con las leyes de igualdad

En cuanto a exigencias políticas, Vox persigue acabar con las leyes de Memoria Histórica, así como con las leyes de igualdad entre hombres y mujeres. En este sentido, en el acuerdo PP-Vox de Castilla y León, el punto 10, dice que se aprobará una ley contra la violencia intrafamiliar y que se actualizará la normativa vigente para mejorar la atención a víctimas, no sólo a las que son mujeres. No es ningún secreto que José Ángel Antelo ya ha pedido públicamente al Gobierno regional la supresión de la Consejería de Isabel Franco, de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.