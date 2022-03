El PSOE ha logrado atraer a los partidos situados a su izquierda, incluido el socio en el Gobierno, Unidas Podemos, a la comisión dirigida por el Defensor del Pueblo que investigará los abusos a menores en el seno de la Iglesia Católica. Tras una negociación larga y llevada al límite, los socialistas han pactado con los morados, así como con ERC y EH Bildu, que el organismo tenga capacidad de obligar a los miembros del clero a comparecer cuando sean llamados.

Se trata de un aspecto muy importante para estos grupos. La propuesta original del PSOE, que se limitaba a señalar que el Defensor del Pueblo presidirá una comisión que elaborará un informe sobre la pederastia en la Iglesia, había sido tachada de excesivamente suave con los obispos. Aun así, la iniciativa saldrá aprobada este jueves por el Pleno del Congreso sin ninguna modificación, con el apoyo de toda la izquierda y los nacionalistas y quizá la abstención del PP, que continúa sopesando su voto.

El pacto que ha permitido el entendimiento es, hasta cierto punto, extraparlamentario. Por un lado, los socialistas se comprometen a que el Gobierno central apruebe una norma, que en principio será un decreto ley según fuentes al tanto de la negociación, en la que quedarán reguladas las competencias de la comisión del Defensor del Pueblo, que incluyen poder llamar a miembros de la Iglesia y que estos no puedan negarse a acudir, a riesgo de recibir una sanción. En todo caso, cuando anunciaron su propia auditoría sobre los abusos, los obispos dejaron claro que estaban dispuestos a "colaborar" con la comisión que dirigirá Ángel Gabilondo.

Por otro, las víctimas que así lo deseen podrán comparecer en el Congreso, de forma pública, para contar su caso. Aunque aún no están cerrados tpdps los detalles, la principal posibilidad pasa porque los damnificados presten su testimonio en la Comisión de Justicia de la Cámara baja, no en un organismo específico creado para investigar estos delitos.

"Luz y taquígrafos"

“Hemos pasado del ‘no’ al ‘sí’. Es un día importante en la lucha contra la impunidad y los abusos sexuales en la Iglesia. Finalmente habrá luz y taquígrafos y el Congreso tendrá protagonismo. El acuerdo cumple con nuestras principales reivindicaciones”, ha señalado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, encargado de la negociación con el PSOE.

Hasta ahora, los socialistas, liderados en esta materia pro la exvicepresidenta Carmen Calvo, habían rechazado que las víctimas comparecieran en el Congreso, para no convertir un asunto tan complejo en un “circo”. Pero Asens ha rechazado que sus testimonios vayan a ser tratados como los de otros comparecientes, dentro del habitual y crispado ambiente parlamentario. “Solo van a comparecer las víctimas que así lo deseen. Estamos convencidos de que no va a ser un espectáculo. Este caso no se puede comparar con otros”, ha dicho el dirigente de En Comú Podem.

Al mismo tiempo, el pacto alcanzado también supone que no haya dos comisiones trabajando al mismo tiempo, como en un primer momento habían defendido morados, republicanos y aberzales. Solo habrá un organismo que investigará los abusos, el dirigido por el Defensor del Pueblo, y las comparecencias de las víctimas en el Congreso irán por otro lado. “Tener dos comisiones no era una buena idea. No hubiese sido la mejor manera de avanzar”, señalan fuentes del PSOE.