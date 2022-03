Manuel Murillo, para el que el fiscal pide 18 años y medio de cárcel por alcanzar "la convicción personal" de tener que organizar una 'operación Valkiria' en España para matar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, optó por atribuir todas la amenazas que vertió en WhatsApp a la bebida. Aseguró que se sintió solo y un par de personas del club de tiro al que pertenecía le metieron en un grupo de la red de mensajería donde era "a ver quién decía la más gorda" y a eso atribuyó sus "animaladas", que también definió de "chiquillada", a pesar de su edad, en la sesentena.

A preguntas del fiscal José Perals, aseguró que era "muy patriota", que su padre fue el último alcalde de Rubí, y que como no había hecho la mili había visto todas las películas de la Primera Guerra Mundial y se sentía un héroe, aunque no tenía ningún plan real para matar a Sánchez, aunque lo dijera. El ministerio público pide para él 11 años y medio por un delito de homicidio en grado de proposición y 7 años de cárcel por un delito de depósito de armas y municiones de guerra por todas las armas que guardaba en casa.

Según Murillo, él es "un sentimental", que no mataría a nadie, porque no podría vivir con su conciencia, pero se aficionó a la bebida y en el grupo de WhatsApp de ideología nacionalista española y conservadora al que pertenecía y en el que dijo la "más gorda". Sostiene que le denunció la delegada de Vox a la que mandó los mensajes, porque no le conocía en persona.

El fiscal mostró en el juicio los mensajes que mandó a cualquier hora y sin faltas de ortografía al chat. Comenzó en el verano de 2018, cuando el Gobierno inició los trámites para exhumar del Valle de los Caídos al dictador Francisco Franco. "No podemos permitir que humillen al generalísimo (...) Es una venganza por haber perdido la guerra", aseguró entonces. "Si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se me acercan disparo. Si tocan a Franco sugiero que empiece la guerra otra vez por nuestro honor (...) Y esta vez no dejaremos ni uno", reproduce Europa Press.

Quien hacía daño a España

Pese a atribuir sus palabras al alcohol y al trankimazin, no dudó en justificar por qué sus amenazas se dirigían contra Sánchez y contra los dos "yihadistas", porque, según dijo, eran comentarios "hacía daño a España". A preguntas de la defensa después añadió que su único hobby era el club de tiro y tenía que cuidar de su madre y su hermana dependiente.

Entre los comentarios que hizo en el chat figuraban: "Al Sánchez hay que ir a cazarlo como un cuerno (ciervo) y poner la cabeza en la chimenea. Tantos cazadores en España y ninguno tiene cojones. Solo matan pobres animalitos que no rompen España, a este si que hay que cazarlo"; que su "mayor ilusión" era "meter al traidor de Sánchez debajo de la lápida de Franco" y que su "solución" ante los problemas del país era "un alzamiento nacional aunque parezca de locos". "Si no tendremos que ir de francotiradores anónimos cargándonos a esos hijos de puta poco a poco (...) Todo ha de estar bien planeado para que salga bien, o sea necesito ayuda", afirmó.

Fue en ese momento cuando Murillo comenzó a solicitar "de forma pública y privada" colaboración para llevar a cabo su proyecto, estableciendo contacto con varias personas y consciente de que para "volar cabezas" había de haber "más organización" con tal de causar "terror".

En una de esas conversaciones, el acusado expuso sus intenciones: "Es un plan para acabar con el gobierno que hay, pero no quiero que lo sepa nadie, solo los justos. Es algo como en la Segunda Guerra Mundial fue Valkiria (el frustrado intento de asesinato de Adolf Hitler). Soy un francotirador y con un tiro preciso se acaba el Sánchez antes de que del todo hunda a España. No harían falta guerras".