Cataluña descarta los cribados covid en los refugiados pese a la recomendación de la OMS

La Conselleria de Salut no hará cribados de covid-19 ni reconocimientos médicos rutinarios a los refugiados que lleguen a Cataluña procedentes de Ucrania, según fuentes del departamento. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) advierten de que la guerra, en la que se están produciendo hacinamientos, empeorará la pandemia y por eso piden hacer test tanto a sintomáticos y asintomáticos. Salut solo hará test a personas sintomáticas, igual que al resto de la población.

Las personas refugiadas procedentes de Ucrania, una vez llegan a Cataluña, tienen directamente acceso al sistema sanitario, sin necesidad de empadronarse como sucedía hasta ahora. Pero, "a no ser que lo necesiten", no se les hará ningún "reconocimiento rutinario" y, por tanto, "no está indicado hacerles ningún tipo de prueba en concreto", precisan estas fuentes de la 'conselleria'. Se las tratará, insisten, "como a cualquier otro ciudadano catalán". Por su parte, el Ministerio de Sanidad sí está realizando test de antígenos a los refugiados que llegan a través de puertos y aeropuertos, en los llamados puntos de Sanidad Exterior. España exige el pasaporte covid, pruebas vacunales o PCR negativas a cualquier turista que pone pie en territorio español. Dado que la ucraniana es "una situación excepcional", matizan fuentes de Sanidad, a las personas desplazadas no se les está pidiendo estas pruebas, pero sí se les hace un antígenos al llegar al país. Epidemiólogos como Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), piden hacer cribados de antígenos entre los refugiados ucranianos, ofrecerles "revisiones médicas" y también la vacuna contra el covid-19. Ucrania tiene una tasa vacunal contra el coronavirus de un 35,5% de la primera dosis, un 34,3% de las dos dosis y solo un 1,6% de la dosis de refuerzo. "El problema es que en las fronteras o aduanas muchas personas están hacinadas. Algunos están dos días o más metidos en autobuses. Cuanto más hacinamiento, más riesgo de transmisión", señala Caylà, quien insiste en que el control de la pandemia sigue siendo "una prioridad". Este epidemiólogo pide a los organismos que se pongan "en marcha" para ofrecerles un control médico del covid-19 a los refugiados ucranianos. "Es una cuestión urgente. Además, Ucrania también tiene mucha tuberculosis, habría que hacer pruebas para descartar si estas personas tienen la infección activa o latente", añade. La OMS ha expresado ya su preocupación por que la guerra en Ucrania empeore la pandemia. Ucrania, desde que empezó la invasión por parte de Rusia, dejó de contabilizar casos. Según la OMS, existe un riesgo de que haya contagios más graves y más muertes debido a las bajas tasas de vacunación del país. El mismo organismo ha pedido no caer en los estereotipos sobre refugiados y enfermedades. "Si bien no hay evidencia que sugiera que la transmisión del SARS-CoV-2 sea mayor entre los migrantes y refugiados, los factores ambientales, como el hacinamiento en los centros de recepción y detención, pueden aumentar su exposición a la enfermedad. Los brotes en los centros de recepción y detención también pueden propagarse rápidamente en ausencia de medidas de prevención adecuadas", recoge una reciente guía publicada por el ECDC. La circulación del virus no es mayor entre inmigrantes, pero los factores ambientales de los centros de recepción sí aumentan la transmisión La ECDC defiende que los centros de recepción y detención de migrantes y refugiados deben tener "prioridad para las pruebas", debido al riesgo de una "rápida propagación del SARS-CoV-2 en estos entornos". Según la ECDC, todas las personas con síntomas compatibles con covid-19 deben hacerse la prueba a su llegada y los recién llegados asintomáticos también pueden ser considerados para pruebas para reducir el "riesgo de introducción" de casos en los centros de recepción y detención. Recomendaciones a los médicos Salut ha desarrollado un documento para profesionales de atención primaria con recomendaciones para la población ucraniana, ya que el calendario vacunal es diferente del español. El documento, al que ha tenido acceso El Periódico y que se titula 'Recomanacions de vacunació per a persones desplaçades des d’Ucraïna', defiende ofrecerles a estas personas la administración de las vacunas necesarias según las recomendaciones vigentes en Cataluña. Salut desarrolla unas recomendaciones para médicos de familia con el objetivo de adaptar los calendarios vacunales de las personas migrantes También señala, citando a la OMS, que las enfermedades transmisibles con un "posible riesgo de propagación" entre la población ucraniana son el sarampión, la polio, la tuberculosis, el VIH, las enfermedades diarreicas y el covid-19.