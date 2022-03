El Lady Anastasia se convirtió ayer en el primer yate de un oligarca ruso retenido en Mallorca. El Gobierno acordó mover ficha con la embarcación que tiene su base en Port Adriano, en Calvià, en la medianoche del lunes al martes. Se trata del barco que un marinero ucraniano intentó hundir para vengarse por la invasión de su país. A esta operación enmarcada en las medias sancionadoras contra Rusia, se suma la intervención llevada a cabo por la Agencia Tributaria con el Tango, atracado en Astilleros Mallorca, en Palma.

Tras la retención el lunes del yate de lujo Valerie, en el Puerto de Barcelona, el primero en España desde que la Unión Europea acordara las sanciones a Rusia, continúan estos bloqueos de las embarcaciones en Mallorca. La retención provisional del Lady Anastasia en Port Adriano es la segunda a nivel nacional, según informó ayer el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). Y se está a la espera de lo que pueda ocurrir con el Tango, que se presume es propiedad propiedad de del millonario ruso Viktor Vekselberg.

La Capitanía Marítima de Mallorca, dependiente de la Dirección General de la Marina Mercante, será la encargada de garantizar la seguridad del Lady Anastasia, de la navegación, de la tripulación y del puerto, mientras se recaba información sobre la titularidad real del yate. Y será inmovilizado si se constata que corresponde a una persona física o jurídica incluida en la lista de personas o entidades que forma parte del cuarto paquete de medidas sancionadoras contra Rusia y Bielorrusia, aprobado por la UE el lunes. Se presupone que es propiedad de Alexander Mijeev, máximo responsable de la venta de armamento ruso.

Este yate ya figuraba en el listado de Estados Unidos, pero no en el de la Unión Europea, hasta ahora. Se ha retrasado su inclusión ante las dudas de qué organismo sería el competente para intervenir y hasta que la Abogacía del Estado ha emitido un informe, explican fuentes conocedoras.

La retención del Lady Anastasia se ha comunicado al titular de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a las instituciones dedicadas a la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, enumera el Mitma.

Si se comprueba que pertenece a una persona o entidad sancionada por el Consejo Europeo se procederá a su inmovilización, en aplicación de la Decisión 2014/145/PESC del Consejo y el Reglamento número 269/2014, del 17 de marzo de 2014, relativos a medidas restrictivas respecto de acciones que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.

"Nos ha avisado Capitanía Marítima de Palma y también a la tripulación", relató Isabel Teruel, directora de Explotación de Port Adriano, sobre la noticia avanzada por La Gaceta Náutica.

Hasta que se complete la operación para bloquear el Lady Anastasia la Guardia Civil está desarrollando labores de vigilancia preventivas en Port Adriano.

Este yate es el mismo que el marinero ucraniano Taras Ostapchuk intentó hundir por venganza tras enterarse de que durante la invasión rusa de su país habían destruido su casa. Trabajaba como jefe de máquinas en él desde hace siete años. Tras quedar en libertad con cargos viajó a su país con la intención de luchar.

Por su parte, el Tango sería propiedad del ucraniano Viktor Vekselberg, magnate del aluminio. Tiene un embargo vigente por parte del Tesoro de los Estados Unidos que le impide navegar por aguas estadounidenses y está incluido entre los activos rusos bloqueados en ese país. No obstante, no aparece por ahora en la lista de la UE, aunque Inspección Aduanera está haciendo averiguaciones que podrían llevar a que se incluya y mientras no puede salir de Mallorca.