La representación legal del PSOE ha presentado un recurso en el que pide a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que reabra la pieza separada número 5 del caso Lezo sobre un presunto blanqueo de capitales para que declare en la misma José Manuel Villarejo, quien anotó en su diario datos sobre el destino de una supuesta mordida de 1,7 millones de euros que habría pagado la constructora OHL al exdirector del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel. El abono tendría su origen, según la Fiscalía Anticorrupción, en la concesión de la obra por parte de la Comunidad de Madrid para la construcción de un tren de cercanías entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero.

Así consta en un escrito de 8 de marzo, al que ha tenido acceso El Periódico de España, en el que la representación legal del PSOE en la causa, la abogada Gloria de Pascual, solicita a la Audiencia Nacional que revoque el auto de 28 de febrero de 2022 en el que el juez Manuel García Castellón daba por finalizadas sus pesquisas y rechazaba llamar a declarar al comisario jubilado. El magistrado también renunciaba a enviar una comisión rogatoria a Hong Kong (China) siguiendo un nuevo rastro de las mordidas, tal y como le pedía la UCO en un escrito de 18 de febrero.

El Periódico de España adelantó que Villarejo sabía al menos desde agosto de 2015 la identidad de los intermediarios que trasladaron al empresario Adrián de la Joya (socio del comisario) y al expresidente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel la presunta mordida abonada por OHL México. Sin embargo, la UCO no dispuso de esa información hasta seis años después, en octubre de 2021.

Las agendas de Villarejo

Villarejo escribió en su agenda el 31 de agosto de 2015, en alusión a su socio Adrián de la Joya: "Cándido Cerón es teniente coronel (muy vinculado con CNI), su socio es Jesús Gil (nada que ver con el famoso) y junto a Ildefonso de Miguel son los que organizaron todos los pagos y comisiones para IG", en alusión al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Precisamente este excargo del PP siempre ha rechazado haber recibido cantidad alguna por estos hechos.

Por otra parte, y según consta en un escrito de la UCO de 7 de enero, al que ha tenido acceso El Periódico de España, Villarejo rechazó colaborar con la Guardia Civil en la investigación. Sin embargo, su conocimiento de los hechos consta en las agendas que fueron interceptadas por los entonces fiscales del caso Tándem, Miguel Serrano e Ignacio Stampa.

"Agentes de esta Unidad acudieron al domicilio de José Manuel Villarejo Pérez [...] para entregar una cédula de citación con el fin de que se presentara en dependencias oficiales de la Guardia Civil el 22 de diciembre de 2021 y prestar declaración en calidad de testigo. Dicha citación fue recibida en su domicilio por Gemma Isabel Alcalá [la mujer de Villarejo]", destacan los agentes en su escrito, en el que prosiguen con el relato de los hechos: "El 22 de diciembre de 2021 esta unidad recibía por correo electrónico un escrito firmado por José Manuel Villarejo Pérez informando de que solo declarará en sede judicial".

Seis meses de instrucción

Por eso los socialistas consideran necesario que la instrucción de la pieza separada número 5 del caso Lezo se extienda otros seis meses para que pueda comparecer Villarejo ante el juez como testigo y así aclarar el sentido de sus anotaciones. En opinión de la letrada del PSOE estos apuntes confirman que se llevó a cabo una operación de compensación para cobrar la mordida: "En la nota se explica que Cándido Cerón, Jesús Gil (dos de las tres personas que controlaban la cuenta de Hanalei) e Ildefonso de Miguel habrían organizado los pagos y comisiones a Ignacio González", concluye el recurso.

Esta operación consistiría en una transferencia inicial de 1,7 millones de OHL España con destino a una filial mexicana, que acabaría en una cuenta en Suiza propiedad del empresario Adrián de la Joya, socio de Villarejo. Y utilizando un sistema de compensación, según la UCO, unos socios de De la Joya, mediante la sociedad panameña Hanalei Holdings, trasladaron fondos a la empresa Surtain Trading, de Ildefonso de Miguel.

Las últimas pesquisas de la Guardia Civil, cuyo contenido adelantó El Plural, han logrado detectar que 2,1 millones de euros de la firma Hanalei acabaron en una cuenta del Bank of East Hong Kong de la empresa Bionic Development LTD. Por eso, tanto la UCO como el PSOE han reclamado al juez García Castellón que libre una comisión rogatoria a China (territorio de Hong-Kong) para obtener la información bancaria relativa a la empresa Bionic Development LTD, que recibió dos transferencias de 850.018 euros y 1.250.018 euros.