El expresidente de la Generalitat Quim Torra no asistirá al segundo juicio al que se enfrenta este jueves por un presunto delito de desobediencia por no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O y lucía un lazo amarillo, y que se colgó en la fachada del Palau de la Generalitat en septiembre de 2019: "No legitimaré una nueva farsa".

Avui em tornen a jutjar per desobediència. No legitimaré un nou judici polític amb la meva presència. Demano empara als tribunals internacionals. L’única solució, la independència. Ací teniu el meu comunicat (https://t.co/KGkuEJch2e) i el vídeo: pic.twitter.com/7IC1eftHow — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 17 de marzo de 2022 Torra ha dicho que pide amparo a los tribunales internacionales: "No reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales". La fiscalía reclama al exjefe del Ejecutivo catalán un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros. Es la segunda vez que el exmandatario es juzgado por no quitar una pancarta en apoyo a los políticos presos. La primera vez le costó el cargo. En septiembre de 2020, el Tribunal Supremo confirmó la condena a un año y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros por no retirar una, pese a que se lo había ordenado la Junta Electoral Central para garantizar la neutralidad de los edificios públicos durante la campaña de abril de 2019. En el nuevo escrito de acusación, la fiscalía sostiene que el 19 de septiembre de 2019 el TSJC dictó auto en el que aceptaba la medida cautelar pedida por Impulso Ciudadano para que Torra retirara la pancarta que rezaba: “Libertad de los presos políticos y exiliados", en catalán e inglés y con un lazo amarillo. Pese a esa orden, el entonces 'president' respondió una vez más con un desafío. El 20 de septiembre de 2019, el TSJC le dio 48 horas para quitar el cartel. Lejos de obedecer, Torra denunció una "vulneración flagrante del derecho a la libertad de expresión". Actitud "desafiante" "A pesar de la claridad del requerimiento judicial, el acusado, tal y como ya había anticipado de manera ostentosa y desafiante" en una nota de prensa, "se negó a dar cumplimiento" de esta orden "de manera claramente renuente y obstruccionista", incide la acusación pública. Así, el 27 de septiembre, expirado ya el plazo, los jueces ordenaron que los Mossos retiraran la pancarta, tras lo que dos operarios de la Generalitat quitaron el mensaje del balcón del Palau sobre las 15:30 horas. El Govern, sin embargo, respondió con un nuevo envite: a las 18:00 horas, colgó otra pancarta con el lema 'Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos'. Torrra se negó a declarar ante el juez del TSJC instructor de la causa. En una breve comparecencia, aseguró que se sentía víctima de la "represión" al independentismo y que debía regresar cuanto antes a su responsabilidad para atajar la pandemia. " Le he dicho al magistrado que ese no era un tribunal neutral, que dijera lo que dijera, la sentencia ya está escrita, y que me acogía a mi derecho a no declarar. Le he dicho que soy un independentista catalán y que el juicio se enmarcara en la persecución política contra los independentistas catalanes, la causa del independentismo es justa y es una causa de una minoría nacional", subrayó.