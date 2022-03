Los socios al completo del Gobierno registrarán el próximo lunes una petición en el Congreso de los Diputados para que Pedro Sánchez comparezca y explique el "cambio de posición respecto al Sáhara Occidental". El jefe del Ejecutivo se ha quedado solo tras respaldar el plan autonomista de Marruecos sobre el Sáhara. Los partidos de la oposición han cargado duramente contra el presidente del Gobierno y sus propios aliados tradicionales han criticado la decisión. Hasta el punto de que quieren que Sánchez acuda a la Cámara baja a rendir cuentas.

Hasta 11 formaciones diferentes, entre ellas ERC, PNV, EH Bildu o Más País, socios habituales del Ejecutivo de coalición, se han unido para solicitar la comparecencia del presidente del Gobierno. Esta iniciativa, también auspiciada por Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, Junts, PDECat, la CUP y el BNG, se suma a la petición ya anunciada por el PP con el propósito de que Sánchez rinda cuentas ante el Congreso sobre una decisión que todo el arco parlamentario cuestiona.

Desmarque generalizado

Los aliados del Gobierno han ido desmarcándose de este movimiento a lo largo del sábado. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ya ha adelantado que "no va a dar su apoyo" a ninguna propuesta que no pase por la "libre decisión del pueblo saharaui". "No es el momento de hacer cambios, sino de cumplir la legalidad internacional y un proceso negociador entre el Sáhara y Marruecos", ha recalcado.

ERC tampoco comprende el "viraje" de Sánchez, ha afirmado la portavoz de los republicanos catalanes, Marta Vilalta. "Siempre al lado del pueblo saharaui, de sus derechos y de su libertad. La solución para el Sahara Occidental pasa justamente por garantizar el derecho a la autodeterminación, tal y como dicen las resoluciones de la ONU", ha subrayado en Twitter. Aún más duro ha sido el portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha acusado a los socialistas de "canjear principios" a cambio de unas contraprestaciones aún por concretar.

Incluso, Nueva Canarias, partido bastante cercano al PSOE, ha mostrado "el más absoluto de los rechazos". Su presidente, Román Rodríguez, ha apuntado que esta decisión contraviene el derecho internacional y las declaraciones de Naciones Unidas. Esta misma idea la han reforzado distintos dirigente de Unidas Podemos a lo largo del sábado.