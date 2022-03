Esta vez la Moncloa no repitió el error del pasado. El que cometió hace casi un año, cuando anticipó un encuentro de Pedro Sánchez con el presidente norteamericano, Joe Biden, en la cumbre de la OTAN, en Bruselas, y aquello se quedó apenas en un paseo juntos de menos de un minuto. Este jueves, los dos mandatarios volvieron a encontrarse ante las cámaras muy brevemente, pero el equipo del socialista no avanzó nada a los medios.

Los reporteros gráficos pudieron recoger el breve saludo de Sánchez y Biden por la tarde, en el edificio Justus Lipsius de la capital comunitaria, el que acoge el Consejo Europeo, aunque ambos habían coincidido por la mañana en la cumbre extraordinaria de la Alianza, también en Bruselas. El presidente norteamericano, de hecho, enlazó tres citas: la de la Alianza Atlántica, la del G7 —del que España no forma parte— y la del Consejo, al que llegó pasadas las siete de la tarde. En las imágenes previas a la reunión de Biden con los líderes de los Veintisiete fue cuando las cámaras captaron el breve encuentro con Sánchez.

Biden accedió a la sala del Consejo y fue saludando a los jefes de Estado y de Gobierno, a solas o en grupo. Sánchez se hallaba ya en su mesa, la que ocupa en la cumbre y, al ver al mandatario estadounidense, se acercó al pequeño grupo que se había formado en torno a este. Biden le estrechó la mano y la conversación siguió. De ella participaron, además de Sánchez, el presidente del Consejo Europeo, el belga Charles Michel, y los primeros ministros de República Checa, Petr Fiala; Suecia, Magdalena Andersson; Chipre, Nicos Anastasiades, y Eslovaquia, Eduard Heger. Luego se sumó el presidente francés y de turno de la UE, Emmanuel Macron.

Desde la delegación española no ofrecieron detalle de la conversación informal con Biden, porque los líderes se reunieron a continuación con él solos y sin móviles. El contacto, en todo caso, no estaba previsto. Por la mañana, en la OTAN, los dos mandatarios estaban en la foto de familia (no juntos, por protocolo) y compartieron la cumbre posterior a puerta cerrada. El presidente estadounidense visitará España por primera vez a finales de junio, en la cumbre de la Alianza que se organizará en Madrid.

El PG, @sanchezcastejon, se encuentra en Bruselas para participar en la Cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la @NATO, sobre la situación de Ucrania.



Objetivo👉seguir coordinando y reforzando la posición de la Alianza Atlántica ante la evolución de la guerra

El año pasado, la Moncloa había vendido a bombo y platillo por anticipado el encuentro de Sánchez y Biden, que al final se redujo a un paseo entre ambos cortísimo, que era lo realmente pactado por los equipos de ambos. Pero la sensación de ridículo que se extendió, difícilmente enmendada por el Ejecutivo, sirvió de lección para el futuro. Y fue una de las razones que explicaron la caída del jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo. Desde entonces, la pregunta de cuándo habrá reunión con el líder estadounidense ha sido recurrente. En el Ejecutivo insisten en que las relaciones con EEUU son "fluidas" a todos los niveles, y que no hay ningún problema entre los dos países. La retirada de Afganistán, el verano pasado, y ahora la guerra de Ucrania, inciden, no han hecho sino fortalecer los vínculos entre Madrid y Washington, entre la UE y la Alianza Atlántica.