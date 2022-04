"Yo espié para España en el Sáhara"

El teniente de infantería del Ejército Real de Marruecos Abdelilá Issou tenía instrucciones de J.M., su contacto español, para cuando quisiera entregar información y no pudieran verse cara a cara. Debía envolverla en plástico y sumergir el paquetillo en la cisterna del WC de alguno de los cafés acordados. Alguien pasaría de inmediato a recogerlo.

Los aseos públicos de bares de la Corniche de Tánger y del centro de Tetuán fueron durante años buzones para el CESID, el servicio de espionaje antecesor del actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Al final de los 90, la paz en el Sáhara Occidental era un montón de brasas aún encendidas bajo las botas de los cascos azules. España buscaba información sobre su vecino del sur… y en el sur del sur, en el muro marroquí del Sáhara, estaba destinado un oficial harto, dispuesto a reventar la corrupción de su ejército.

“Los españoles querían información de nuestras fuerzas en el Sáhara, unidades, emplazamientos, armamento, nombres de los jefes... Y pedían un perfil psicológico de los oficiales: religión, sexo, familia, juego, drogas, vicios… También de políticos, cualquier detalle útil para infiltrarlos”, cuenta Issou. Su memoria guarda episodios secretos del pulso entre España, Marruecos y el Frente Polisario.

Munición prohibida

Durante 1998, 1999 y 2000 Issou fue informador de la antena del Cesid en el consulado español de Tetuán. “Si hoy volviera a Marruecos me pasarían por las armas por alta traición”. El hombre de 56 años que lo dice en un encuentro con este diario en Madrid recuerda al joven oficial que fue contando al CESID en citas clandestinas no solo temas militares. “Les interesaba todo lo de palacio, personas, amores, políticos…” Incluso supersticiones nada musulmanas del rey Hasán II: “Escuchaba a hechiceros, y les dio anillos mágicos a los príncipes Mohamed [actual rey] y Rachid, para su protección”.

Issou había recogido munición de punta prefragmentada en su parapeto, las temibles balas dum dum

De aquellas cosas sabía por un soldado con familia empleada en la residencia real. Alternaba esa información con datos estratégicos y tácticos, como el uso en el Sáhara de armamento prohibido por las leyes internacionales, “las balas dum dum que nos disparaban los saharauis, o las minas antipersona que poníamos ante el muro”. Issou había recogido munición de punta prefragmentada en su parapeto y había redactado un informe para sus mandos, pero nadie en su ejército fue a inspeccionar, ni siquiera le acusaron recibo.

En una ocasión la corriente llevó camino contrario: “Mi contacto me informó de que el general Bennani (Abdelaziz, jefe del ejército marroquí del Sáhara, fallecido en 2015) y sus oficiales permitían a narcos colombianos desembarcar coca en el Sáhara y seguir una ruta al norte en vehículos militares”. Aquel día, él y el agente español pasearon por Tánger. J.M. paró el coche ante un almacén de sodas de Bottling International. “Ahí esconden parte de la droga”, le dijo.

Corrupción en el frente

A sus 33 años, la frustración había llevado a Abdelilá Issou al consulado español en Tetuán. A su sede de arquitectura franquista en el boulevard Mohamed V llamó lleno de rabia por la acumulación de castigos con que habían triturado su carrera.

"Los mandos enviaban un camión con suministros, y se los vendían a los soldados. ¡Había que pagar para comer y para beber!”

En septiembre de 1988, en el enclave de Amigala, al llegar como otro oficial novato a la guerra del Sáhara, no fue el Polisario sino la corrupción su primer enemigo. “Los oficiales saquean los recursos del ejército sistemáticamente, sin castigo. Hoy aún es así”, asegura. En aquel año duro, cuando pequeños destacamentos marroquís eran presa nocturna de los comandos saharauis, “había un plan para hacer búnkeres tras el muro de arena; había presupuesto para cemento, pero, cuando llegué, ni cemento ni nada: los soldados tenían que cavar un agujero en la tierra, y taparlo con una chapa y piedras. Eso era todo”.

Casi al tiempo se topó con la sisa en la comida y la mentira en los recibos. “En los albaranes figuraba fruta, verdura, pollo… pero no llegaba ni la mitad. Y luego, los mandos enviaban un camión con suministros, y se los vendían a los soldados. ¡Había que pagar para comer y para beber!”

Hoy cree que fue a partir de que se negara a firmar los albaranes que su carrera se vino abajo: “Me caían castigos estúpidos por cualquier cosa, por polvo en las botas de mis soldados, por ejemplo. ¡Polvo en el desierto! Y me empecé a quedar retrasado. Mis camaradas de promoción eran ya comandantes y yo seguía allí de teniente”. Diez años de servicio sin ascensos, en los arenales inmisericordes de Amigala y os campos de minas de Geltet Zemur, un peón más de la defensa de los yacimientos de fosfatos en los batallones saharianos 49 bis, 29 bis y 19 bis de l’Armée Royale.

A comienzos del 98, durante un permiso en Tetuán, su ciudad natal, Issou pensó que la solución era contárselo a la prensa “de fuera de Marruecos”. Y marcó el teléfono del consulado. Al fin y al cabo, España no era el enemigo. En la Academia Real Militar de Dar el Beida (Meknes) a la oficialidad no les señalaban a España "como enemigo prioritario. De España se hablaba diplomáticamente. El enemigo era Argelia, sin disimulo, y el objetivo era el Sáhara, no Ceuta y Melilla. Recuperar esas ciudades... Si ya las tienen estranguladas...".

Así que tecleo de teléfono, sonido de llamada y “Buenas tardes; llamo de parte de un amigo. Quisiera hablar con alguien que me oriente…” Pero no le atendió un periodista sino un agente del CESID. Así conoció a J.M. “Me dijo que mi información no se iba a publicar, pero que iba a ser útil para arreglar las cosas...”.

Claves de radio

En octubre de 2000, confundido entre la riada de buhoneros y cargadoras que pasaba a diario a Ceuta, entró en España el teniente Issou. Llegó al hotel Ulises y llamó a J.M. con urgencia.

Su contacto se presentó con otro agente. “Me escucharon. Me hacían preguntas y preguntas… Yo estaba seguro de que me habían pillado en Marruecos, me seguían, tuve que refugiarme en una finca de mi abuelo hasta poder pasar a España”.

En la última reunión con el CESID en suelo marroquí, había recibido el pedido más difícil:

"Querían el OBT, el Orden Básico de Transmisiones del ejército en el Sáhara, las claves de las comunicaciones por radio"

“Querían el OBT, el Orden Básico de Transmisiones del ejército en el Sáhara. Son las claves de los mensajes encriptados. Y yo creo que ahí pregunté a quien no debía…”

Su antena del Cesid le dijo que se verían de nuevo en el Ulises. “Y volvió -cuenta-, pero a decirme que estuviera tranquilo, que no había nadie tras de mí, que volviera a mi puesto. Me había prometido pasarme a España si corría peligro, pero me estaba diciendo que volviera. Desde luego, no volví”. En 2002 consiguió cruzar el Estrecho: “En el ferry llevaba el pasaporte de un cuñado que tenía visado. En Madrid tampoco me hicieron caso”.

Un informe del CNI que obra en poder de Justicia y a cuyas conclusiones ha tenido acceso EL PERIÓDICO dice que el teniente “desertó a España en 2002, ocasionando un conflicto en las relaciones entre España y Marruecos”. Pudo ser después de hacer unas declaraciones a Interviú. El teniente, en 2013, “fue objeto de investigación por un Servicio de Inteligencia (sic) aliado que se dirigió al CNI”, según el informe, y en 2018 “fue también investigado por otro servicio de inteligencia extranjero”. En el dosier, el espionaje español sospecha de relaciones de Issou con la Dirección General de Vigilancia del Territorio, la DGST marroquí, la misma a la que el teniente acusa de hostigar a su familia: “Fueron a por mi padre, un hombre de 72 años; lo detuvieron 48 horas porque creían que me tenía escondido, cuando yo ya estaba en España”.

Una pistola en la espalda

Una tarde de agosto de 2010, Abdel Issou, empleado de seguridad privada, corría con todas sus fuerzas por la calle Felipe Pingarrón, en el barrio madrileño de Villaverde. Acaba de zafarse de dos magrebíes armados con pistola que trataron de meterlo en un coche. “Corría y pensaba: ‘Ahora sentiré una bala en la espalda’”, cuenta. Pero no sonó un tiro, sino el chirrido de las ruedas del vehículo mientras gritaba una vecina.

Aquel intento de secuestro fue investigado por la Comisaría de Información de la Policía Nacional, que tomó declaración a la madrileña, única testigo. Concluyeron que le habían querido dar un susto. “Si hubieran querido matarme ya no estaría vivo”. Él lo suma a las demás consecuencias de su deserción.

Hoy Issou presencia en la televisión el giro del Gobierno de España con Marruecos y lo relaciona con la guerra de Ucrania. “Pero no creo que el cambio español vaya a cambiar nada sobre el terreno ni a traer la paz –augura-. La razón está con el Polisario, es una causa que ha sido, es y será justa. Son un pueblo noble y valiente, y luchan por su tierra”.