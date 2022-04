El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha apostado por ampliar alianzas dentro del 'canarismo', ya que, opinó, es un espacio en el que cabe una gran parte de la población que comparte sus ideas respecto a la unidad del archipiélago, su defensa, el autogobierno o los servicios públicos, entre otros asuntos.

Así lo ha puesto este sábado de manifiesto durante su intervención en la Clausura del V Congreso de la formación nacionalista, que lo ha reelegido en el cargo por unanimidad, así como a su ejecutiva.

Rodríguez ha hecho especial hincapié en que NC es capaz de entenderse y negociar con todas las formaciones e ideas menos con la ultraderecha, por lo que ésta ha sido la única tendencia política que no ha sido invitada al encuentro congresual.

Por su parte, observó que en los últimos años ha pasado "de todo" con las diferentes crisis, ya sean económicas, sanitarias o con las consecuencias de guerra en Ucrania, haciendo especial hincapié en que Nueva Canarias siempre ha primado los intereses del archipiélago.

Por ello, puso de relieve la idiosincrasia del partido. "No somos un partido al uso ni una mera marca. Somos un proyecto hecho a mano, donde cada uno de nuestros afiliados son fundamentales", declaró.

Sobre la movilidad, abogó por el transporte público, sin olvidarse de la importancia del tren para el archipiélago, entendiendo que una de las claves del progreso es apostar por la sostenibilidad, el transporte, la sanidad o la educación.

"Elegimos un estado del bienestar. Elegimos el derecho de la gente a una vivienda, a un trabajo... defendemos sin titubeos las mismas posiciones en todos los lados. No puede que ser que cuando gobiernes hagas una cosa y cuando estás en la oposición la contraria. Nosotros no", apuntó.

"NI UN PASO ATRÁS" EN LAS CONQUISTAS FISCALES

Mientras, el presidente de NC ha insistido en la importancia de las conquistas fiscales y económicas del archipiélago en los últimos años, matizando que Canarias no va a dar "ni un paso atrás" en sus derechos.

"En la Meseta deben entender que los derechos de Canarias no se tocan ni un milímetro. No daremos ni un paso atrás", reiteró Rodríguez.

"NECESITAMOS" UNA UE COMPROMETIDA CON LA INMIGRACIÓN

En cuanto a la migración, ha comentado que las islas "necesitan" una UE comprometida con el desarrollo de los pueblos que tienen dificultades para salir adelante y una UE que responda a las políticas migratorias.

Aquí, observó que es cierto que en el caso de Ucrania la respuesta ha sido rápida pero lamentó que no haya la misma rapidez en otras crisis. "No es razonable una vara de medir cuando me conviene --dijo-- y otra cuando no".

"Es tan grave la invasión de Ucrania como la ocupación del pueblo palestino. Tampoco puede ser mirar para otro lado con el conflicto del Sáhara. Sólo puede haber una vara de medir", aseguró.

IMPLICAR MÁS GENTE DENTRO DEL 'CANARISMO'

Además, observó que "necesitamos más fuerza, necesitamos crecer e implicar a más gente. En Canarias hay más de un tercio del electorado que podría compartir espacios políticos".

Aquí, agregó que hay un amplio espacio en el 'canarismo', en la autoorganización política, en gente que podría ser tanto autonomista como soberanista. "Creemos --continuó-- que hay que ensanchar la organización política de la gente que creemos en fuerzas políticas propias sin tutelas ni tutores, sólo defendiendo los intereses de las islas".

Para eso, Rodríguez continuó explicando que se necesita ampliar las alianzas, ya que "en Canarias puede haber decenas de miles de ciudadanos que pueden compartir la unidad de las islas, su defensa, el autogobierno, los servicios públicos, la ecología, el feminismo... todo eso lo puede compartir mucha más gente".

"Necesitamos una fuerza política canarista, de obediencia estrictamente canaria; que se deba por y para los intereses de nuestro pueblo", para añadir que "no todo el mundo tiene que pensar como yo para compartir un proyecto para Canarias".

NUEVA EJECUTIVA

Rodríguez encabezó una candidatura integrada por 115 dirigentes para el tagoror o consejo político, de los que los primeros 73 forman la ejecutiva o sábor.

Ideada en base a criterios territoriales, paritarios y sin haber culminado de consensuar su composición con las asambleas correspondientes, ratificó la continuidad de la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, como vicepresidenta primera, y del alcalde de Tacoronte, Daniel Díaz, como vicepresidente segundo.

También prosigue en la secretaría de Desarrollo Económico Minerva Alonso, consejera de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria.

Entre las incorporaciones, hay dos dirigentes tinerfeños, Carmen Nieves Gaspar, directora general de Relaciones Instituciones de la Vicepresidencia canaria, y el coordinador insular, Valentín Correa. Para las secretarías de Autogobierno y Desarrollo Estatutario, la primera, y el segundo, para Implantación Territorial.

Además, también se incorpora Alternativa por Antigua (ALxAN) en Fuerteventura, presidido por el alcalde, Matías Peña; así como la Agrupación Electores por Tejeda, que gobierna el Ayuntamiento de esta localidad con mayoría absoluta y Francisco Juan Perera al frente de la Alcaldía.