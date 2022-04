Los comisionistas de Madrid quisieron hacer tratos también con el Ayuntamiento de Murcia

Los contratos inflados del Ayuntamiento de Madrid para adquirir material sanitario en plena pandemia, y que tiene en el punto de mira a dos comisionistas investigados por la Fiscalía Anticorrupción, ha salpicado al Ayuntamiento de Murcia durante la etapa en el que era regidor el popular José Ballesta. Alberto Luceño, investigado por llevarse una mordida de cinco millones de euros tras formalizar un contrato para traer de Asia guantes, test o mascarillas de mala calidad pero a un precio elevado, fue tanteado por su socio Luis Medina para ampliar los contactos y lograr más ganancias con la adquisición de material de protección.

Según revela El Confidencial, Medina, que también está siendo investigado por llevarse una comisión de un millón de euros, propuso a Luceño hablar con el Consistorio murciano porque tenía contactos dentro. "Tengo el Ayuntamiento de Murcia, tengo Andalucía, tengo tal", confesó el propio Luceño ante el fiscal Luis Rodríguez, "pero luego nunca se materializó nada". Ambos comisionistas están siendo investigados en Madrid por estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Preguntado por esta relación entre el Ayuntamiento de Murcia dirigido entonces por Ballesta, desde el grupo popular municipal, ahora en la oposición, señalan que nada tienen que ver ni con Luceño ni con Medina. "No he tenido contacto con este señor ni por este asunto ni por ningún otro en mi vida. Desconozco de dónde puede salir esta información pero jamás he hablado con esta persona", señala el propio Ballesta.