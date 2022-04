Uno de los hijos de los fallecidos en el 'Pitanxo': "Marineros, ciudadanos de tercera"

Dos meses ha tardado en aparecer la oscuridad. Ha vuelto igual que cuando era niño, en el momento de irme a la cama, cuando todo debería ser paz. Los pensamientos se atropellan unos con otros y no los puedo frenar. Frío, calor, piernas inquietas... Ansiedad. No hay preguntas, rencor o malos pensamientos. Tan solo noto tu falta, los momentos que no podrán darse, discusiones sobre temas irrelevantes, anécdotas del día a día, una buena comida a la mesa... Dos meses han hecho falta para empezar a darme cuenta que mi padre no volverá. Permanecerá en ese lugar que los dos amamos, el mar. Dos meses que podrían haber sido dos años.

El 15 de febrero de 2022 pasará a la historia como aquel fatídico día donde 21 marineros fallecieron en el mar desarrollando su trabajo en el 'Villa de Pitanxo'. Ese día pulsaron el botón que provocaba que 21 familias tuviesen que armarse de valor, tragarse su dolor y dejar de pensar en todo lo demás. Nos tocó empezar una batalla con muchos oponentes que ojalá a nadie le toque vivir. Una batalla contra una versión. Versión que desde el principio, los grandes expertos en la materia, marineros, patrones, jefes de máquinas... tacharon de sospechosa, y parece que las pruebas así lo van confirmando. Por otro lado, la empresa para la cual trabajaban estos hombres, miente, da la espalda e incluso dificulta que esas madres con hijos a su cargo puedan acceder al sustento para poder traer pan a casa. El Gobierno niega que pueda acceder al 'Pitanxo' aunque sí participó en operaciones similares Por si no fuera poco, los responsables de velar por los ciudadanos de este país, los encargados de que todo funcione y de resolver los problemas de la gente, se hartan a prometer para luego dar carpetazo con mil excusas. ¿Qué intereses tienen ellos en que la verdad no salga a la luz? ¿Cuáles son los motivos: económicos, cuotas de pesca, irregularidades, amiguismos? Además, y siempre presuntamente, altos dirigentes tratan de manipular, callar o censurar a multitud de periodistas, los de verdad, los que se levantan muy temprano para dar voz y que a todo el mundo le llegue. Jamás podremos agradecerles todo lo que llevan hecho. GRACIAS. Estos dirigentes, altos cargos, jefes... Debieron pensar que éramos unos pobres incautos, que lo somos, pero la búsqueda de la verdad alimenta nuestro ingenio y consigue pruebas, métodos y relatos para nuestro único fin: LA JUSTICIA. Samuel Kwesi, superviviente del 'Villa de Pitanxo': "Si se quiere hacer justicia hay que bajar al barco" Fernando González Martínez, engrasador, hijo, padre, abuelo... falleció aquel fatídico día en aguas del Atlántico norte, como muchos otros marineros. Pero en cualquier accidente con un sinfín de intereses podríamos estar nosotros y nadie velaría por nosotros. Artículos de prensa, manifestaciones, peticiones formales, la revolución si hace falta. Nosotros no nos vamos a detener, ¿y tú? Kevin Gonzáles, hijo de Fernando González, fallecido en el naufragio del 'Villa de Pitanxo'