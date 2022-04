La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha decidido actuar sin demora para constituir la Comisión de Control de Gastos Reservados del Congreso, es decir, la comisión que controla al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Fuentes parlamentarias han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, diario que pertenece al mismo grupo que este medio, que tras constatar que el PP, sobre todo este partido, no iba a favorecer que todos los grupos estuvieran representados en dicho órgano, ya que no diluye el veto a ERC y a EH Bildu, ha optado por la vía directa y promover el desbloqueo este mismo martes. En vez de insistir en el consenso, algo que lleva pidiendo desde hace meses, ha abogado por un camino controvertido: cambiar la resolución de Presidencia que regulaba la creación de la comisión. El PP ya no será imprescindible con el nuevo texto porque de los 210 votos que se exigían, ahora serán necesarios 176.

De mayoría de tres quintos a mayoría absoluta. Éste es el cambio. El techo de los 210 era imposible en las actuales circunstancias; el de 176 es probable y basta que apoyen a los candidatos a componer la comisión los 120 diputados del PSOE, los 33 de Unidas Podemos, los 13 de ERC, los 6 del PNV, los cinco de EH Bildu y los nueve que suman JxCat y PDeCAT. Fuentes de la Cámara han indicado que durante la sesión de la Mesa del Congreso de este martes Batet ha informado sobre sus intenciones, pero no ha expuesto el nuevo texto al parecer de los integrantes. Eso lo hará más adelante tras recabar el parecer de la Junta de Portavoces, lo que hará este mismo martes. Un posterior reunión de la Mesa avalará la resolución que deroga la vigente, de 2004.