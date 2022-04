El líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha confirmado este martes que defenderá el proyecto de la formación naranja, sin listas conjuntas con el PP, en las elecciones del próximo 19 de junio y ha dejado claro que son formaciones distintas porque él "no pactaría con Vox".

En sendas entrevistas en Onda Cero y en la Ser, Marín ha dejado claro que no apoyará en Andalucía un Gobierno con Vox o con Podemos, y ha incidido en que lo que le interesa es uno de coalición con el PP que, en su opinión, se ha demostrado "que ha funcionado en estos tres años y medio de legislatura".

Marín ha contado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le informó este lunes por la tarde, en una reunión en Sevilla, de la fecha de la convocatoria electoral y, aunque ha admitido que "no es un ruptura de la legislatura" que concluye en noviembre, ha insistido en que se podía haber agotado.

Ha defendido el trabajo realizado por Ciudadanos en el gobierno andaluz, donde ha sido un "motor invisible" que ha ayudado a la transformación social y económica de una comunidad "empañada por la corrupción" y ha asegurado que los "andaluces tienen que conocer las reformas que han hecho en tres años y medio".

Marín ha señalado que defenderá el proyecto de Ciudadanos con "mucha ilusión" a pesar de las encuestas adversas, y ha sostenido que hay que "salir a jugar" porque su partido tiene una "hoja de servicio inmaculada" y, además, ha dado estabilidad al Gobierno andaluz con el PSOE en la anterior legislatura y con el PP en esta.

"Me interesa un gobierno de coalición, pero no ir en la misma lista" con el Partido Popular ya que "no somos la misma fuerza política porque no voy a llegar a acuerdos con Vox y el PP sí lo haría", ha zanjado Juan Marín, quien ha incidido en que no apoyaría a ningún gobierno donde estén "la extrema izquierda o la extrema derecha".