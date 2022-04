El presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección por PP-A en las elecciones andaluzas del 19 de junio, Juanma Moreno, aseguró este martes que se va a dejar la «piel» para lograr una amplia mayoría en los comicios que le permita gobernar en solitario y consolidar el cambio que se inició hace tres años y medio. A su juicio, en Andalucía sólo hay dos posibles presidentes, él y el candidato del PSOE-A, Juan Espadas, quien sólo tendría opción con un "gobierno Frankenstein", contando con la "amalgama" de comunistas, Podemos y anticapitalistas.

Así se pronunció Moreno, después de que el lunes por la tarde firmara el decreto de disolución del Parlamento y de convocatoria de elecciones. El presidente insistió en que la principal razón para adelantar los comicios unos meses es la necesidad de que Andalucía, si todo "va bien", pueda contar con un Gobierno «" finales de julio o principios de agosto", como muy tarde, y que pueda empezar a trabajar en los Presupuestos de la comunidad para 2023.

Moreno se mostró convencido de que las elecciones andaluzas tienen muchísima "trascendencia" a nivel nacional porque Andalucía es la comunidad "más importante" de España al ser la más poblada, y confió en que haya una amplia participación de la ciudadanía en los comicios, que también pueden servir para sacar una "tarjeta roja a las malas políticas" de Pedro Sánchez y sus socios. También incidió en que él aspira a lograr una amplia mayoría en las elecciones y que es consciente de que una mayoría absoluta es prácticamente imposible por la fragmentación que hay en el espacio de centro derecha. "Tengo la firme determinación de aglutinar una mayoría amplia en torno al proyecto político del cambio y creo que humildemente se puede conseguir". No obstante, indicó que no va a caer en el "gran error" de "infravalorar" al PSOE-A, que es una "máquina de ganar elecciones" y tiene unas «hondas raíces» en esta comunidad, con una «maquinaria muy sólida», por lo que le tiene el «máximo respeto electoral». Moreno indicó, en cualquier caso, que no ve "viable ningún acuerdo de gobierno" con el PSOE en Andalucía. Auguró que si a Juan Espadas le diera la suma para poder gobernar, haría exactamente "lo mismo" que Pedro Sánchez, "un gobierno Frankenstein, que es la única opción que tiene de llegar», y ello sería «letal para los intereses de Andalucía". Moreno indicó que ayer llamó al dirigente del PSOE-A para comunicarle que convocaría las elecciones.

Respecto al hecho de que las encuestas den un importante crecimiento a Vox, Moreno indicó que ese partido tiene una marca "muy sólida" y que no está "oxidada ni quemada" por la acción de gobierno, como sí ocurre con otros partidos. Y se mostró convencido de que a Vox no le hace falta el tirón de un candidato específico porque "la marca es la que tira".

De forma similar se pronunció este martes el coordinador general del PP y consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, que aseguró que el 19J los andaluces tendrán que elegir "entre un gobierno que ha transformado Andalucía y quiere seguir transformándola o un batiburrillo de líderes que no se ponen de acuerdo y que solo podrían gobernar si se unen"; e indicó que el PP-A busca conseguir la mayoría suficiente para gobernar en solitario. "Vamos a trabajar para conseguir una mayoría que no nos haga falta pactar con nadie, nuestro pacto es con los andaluces, ese es el único escenario que contempla el PP", aseveró.

El coordinador general del PP y consejero de la Presidencia será el encargado de coordinar la campaña electoral del PP. Moreno avanzó este martes que Bendodo, su hombre fuerte en el Gobierno, podrá enlazar así toda la logística de la dirección andaluza con la nacional, para que esté "bien coordinada".

El presidente andaluz aseguró que las decisiones sobre las elecciones autonómicas se van a tomar en Andalucía: "La campaña se diseña, se estructura y se organiza desde Andalucía", afirmó. Indicó que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, es "una garantía" para eso porque sabe de lo que están hablando los candidatos autonómicos y es "tremendamente respetuoso" con las decisiones de campaña. Los dos miembros del Gobierno andaluz que están en la dirección nacional del PP -Elías Bendodo y el consejero de Hacienda, Juan Bravo- estarán trabajando también en la campaña y ejecutando sus políticas en la Junta.