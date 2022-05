El Tribunal de Cuentas exime a los exdirectivos de EMT del PP valenciano de pagar 970.000 euros

El Tribunal de Cuentas ha dictado la sentencia sobre la jubilación parcial impulsada por los gobiernos del PP en la Empresa Municipal de Transportes. En la sentencia se reconocen pagos por jornadas no realizadas en la época del PP, durante la jubilación parcial impulsada por la dirección política y técnica de la época, y se absuelve a los exdirectivos que estaban demandados, según han confirmado fuentes de la compañía. Este fallo exime a la excúpula directiva de pagar la cantidad que se los exigía en la liquidación provisional (969.910,60 de euros) al entender que no hay por su parte responsabilidad contable, indican las mismas fuentes. Este texto legal ratifica que durante la época de Rita Barberá, en EMT se permitía acceder a la jubilación parcial abonando horas que no se realizaban, tal como explican portavoces de la actual dirección vinculada a Compromís.

Cabe recordar que cuando cambió el gobierno municipal a partir de 2015, y accedió a la vara de mando Joan Ribó, el nuevo presidente de la EMT Giuseppe Grezzi y su equipo directivo pusieron en manos de las autoridades competentes lo que entendían eran unas "prácticas irregulares en el momento que tuvieron conocimiento de los hechos". Estas prácticas se iniciaron en 2001, y fueron denunciadas ante la Agencia Antifraude por la EMT, pero ya con Grezzi y su equipo al mando. Antifraude llevó el expediente al Tribunal de Cuentas que ha decidido ahora que los exdirectivos implicados no cometieron ninguna irregularidad contable aunque el alto tribunal jurídico-económico sí determina que se permitió acceder a la jubilación parcial mediante un sistema de pago de jornadas, que en realidad no se hicieron. La valoración de la actual dirección de esta sentencia del Tribunal de Cuentas "es positiva en cuanto que la parte judicial del caso se ha cerrado ya y, sobre todo, que estas prácticas irregulares fueron paralizadas en su momento gracias a un acuerdo posterior, de 2019, con los sindicatos", afirman las fuentes consultadas. Los gestores vinculados al Govern del Rialto insisten en que estas "prácticas irregulares se frenaron en la empresa con este acuerdo entre la dirección de la empresa y los sindicatos". Desde entonces, finalizan, "en EMT se realizan todas las horas estipuladas, sin excepción".