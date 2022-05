El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que le gustaría repetir como candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Madrid en las próximas elecciones municipales de 2023 y volver a hacer tique electoral con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues este tándem "pone muy nerviosa" a la oposición.

"Me veo bien", ha trasladado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha manifestado que "por supuesto" quiere ser candidato en los próximos comicios municipales para dar cumplimiento a un proyecto que "en un mandato es difícil de conseguir".

"Lo que me hace feliz es ser alcalde de Madrid, es innegable. Es difícil encontrar un puesto en política que pueda compensar más. Me veo aspirando a una mayoría lo más amplia posible, y a una mayoría como la de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad que me permita gobernar en solitario. Estoy dispuesto a seguir trabajando, a seguir haciendo una ciudad cada día mejor. Me presentaré a la reelección", ha expresado a continuación.

Requerido por el papel que pueda ocupar en el PP de Madrid que lidere Díaz Ayuso, Almeida ha reiterado su voluntad de "ser un afiliado más para arrimar el hombro". En este punto ha indicado que el PP "tiene la responsabilidad de gobernar las dos principales instituciones de Madrid".

Además, tras recordar que los cargos "ni se piden ni se rechazan", ha incidido en que "la presidenta tiene que tener manos libres para formar su equipo".

Por otra parte, ha destacado que el Gobierno municipal en coalición con Ciudadanos es "un ejemplo de estabilidad en un panorama cada vez más complicado, más inestable", y ha puesto en valor que "a pesar de todos los pesares, del mandato de la pandemia, a pesar de ser el primer gobierno de coalición en 30 años, a pesar de ello, es un Gobierno que funciona, y los madrileños lo agradecen".

Sobre una hipotética moción de censura contra él encabezada por la vicealcaldesa, Begoña Villacís, el primer edil madrileño ha destacado que ella siempre "ha transmitido la confianza necesaria de que no lo haría", pese a que "es obvio que se lo han ofrecido desde la izquierda, que estarían encantados de desalojarme".