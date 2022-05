El alcalde de Sansenxo: “Sanxenxo quiere a don Juan Carlos, hay un antes y un después de sus visitas”

“El rey Juan Carlos estará aquí este fin de semana entre nosotros”. Con estas palabras, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, confirmaba ayer lo que desde el martes era ya un secreto a voces, y es que la joya turística de las Rías Baixas será uno de los primeros lugares elegidos por el rey emérito para disfrutar de sus primeros días en España después de dos años de estancia en Abu Dabi.

Martín explicó que el exjefe del Estado viajará a Sanxenxo con motivo de la 3ª Regata del IV Circuito Copa de España 2022 clase 6M, una disciplina en la que Juan Carlos I es todavía campeón del mundo, aunque desconoce si lo hará para “ver la competición o para particpar en ella”. “Sí que sé que estará entre nosotros”, apuntó y “nosotros encantados de poder mostrarle una vez más el cariño que sentimos por él, especialmente después de dos años de ausencia”.

En el caso de que la intención del exjefe del Estado sea participar en la regata (cabe recordar que lleva sin competir desde 2019, cuando ganó el campeonato del mundo en Finlandia, como recordó a sus compañeros de tripulación más próximos), la llegada de Juan Carlos I a las Rías Baixas podría ser inminente, dado que el viernes por la mañana finaliza el plazo de inscripción y comienza esta competición.

El propio alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, dijo desconocer cuando tiene previsto llegar el Rey Emérito a Sanxenxo, aunque se remitió al calendario de la regata como una posibilidad.

El regidor sanxenxino mantiene una relación bastante estrecha con el monarca que se comenzó a forjar en 2001, durante la primera visita oficial del entonces rey a Sanxenxo cuando Martín era ya alcalde del municipio. El regidor explicó que por ahora no tiene ningún encuentro ni evento cerrado con Juan Carlos I, pero sí expresó su deseo de poder verle a lo largo de estos días: “espero poder saludarle personalmente, claro”.

El regidor insistió en que “es muy positivo” que el rey emérito vuelva a Sanxenxo, en donde “se le quiere mucho”, por muchas razones pero sobre todo por la proyección que da a un municipio que tiene en el turismo su principal motor económico. Martín no duda en afirmar que “hubo un antes y un después” desde las visitas del exjefe del Estado a Sanxenxo en cuanto a su proyección turística, “y eso es algo que se puede comprobar en los datos del INE”. Un tirón que “supo aprovechar mucho el sector empresarial y turístico de Sanxenxo” con el apoyo del Concello.

La visita, al ser el primer destino del emérito en España tras dos años en Abu Dabi por sus problemas judiciales, ha generado una expectación mediática y popular inusitada, aunque Martín insistía ayer en tratarla como “una visita normal, como cualquier otra”.

Dispositivo policial

La Guardia Civil está ya preparando un dispositivo policial que, según las fuentes consultadas, será similar al de anteriores visitas de Juan Carlos I a la localidad. Para ello contarán con la colaboración de la Policía Local de Sanxenxo. Martín dijo que los detalles del mismo los está perfilando la Guardia Civil, pero aseguró que Sanxenxo y su Policía Local está “preparada” para este tipo de visitas y recuerda que en verano ya acoge eventos multitudinarios sin que haya sucedido nunca ningún incidente de trascendencia.

Los colectivos lo ven positivo En cuanto a los principales colectivos del municipio, la visita del Rey Emérito está siendo bien acogida al menos en el aspecto económico. El sector hotelero califica el regreso del monarca como algo “positivo”, no tanto por un incremento del número de visitantes vinculado a la llegada de Juan Carlos I, sino por la proyección que a nivel nacional e internacional va a tener este destino turístico por la repercusión mediática de esta visita, tal y como señala Alfonso Martínez, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos. También Aviturga, la Asociación de Viviendas Turísticas se expresó en términos similares. Desde la asociación de comerciantes de Entretendas, su gerente, Conchi Horro, señalaba que la visita es positiva para todo el municipio y también para el comercio desde el punto de vista de la promoción mediática: Servirá para “reforzar la marca Sanxenxo y su proyección tanto nacional como incluso internacional”.



Telmo Martín tampoco soltó prenda sobre el lugar en el que se va a alojar Juan Carlos I durante su estancia en el municipio. Cuando se le preguntó por esta cuestión no dudó en bromear contestando: “No va a dormir en la calle”. “En Sanxenxo tenemos 16.000 viviendas de las que 11.000 son segundas residencias además de unos magníficos hoteles, de carácter familiar, y acogemos a todo el mundo con mucho cariño, algo que demuestra el hecho de que hayamos sido el destino turístico número 1 del noroeste de España en pernoctaciones”, explicó el alcalde de Sanxenxo. Según las informaciones que han trascendido, la visita a España y a Sanxenxo del monarca será “temporal” y regresará a Emiratos Árabes.

En sus últimas visitas a la joya turística de las Rías Baixas, los lugares en los que se alojaba el Rey Emérito siempre ha sido una cuestión que se trataba con discreción. En ocasiones se alojaba en el chalé propiedad de su amigo y presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, Pedro Campos, en Nanín. Antes, también se hospedó en una casa rural muy próxima a esa zona y a la playa de Areas. También se desplazó a Cuntis en muchas ocasiones, de donde es originario su amigo Pedro Campos.

Rueda cree que es “una noticia magnífica”

Las reacciones al regreso a España de Juan Carlos I y concretamente a Sanxenxo no se hicieron esperar. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que la visita a la capital turística de las Rías Baixas del emérito sería “una magnífica noticia”. En una entrevista en la Cadena Cope, el presidente gallego recalcó el “impacto positivo” que tuvieron las anteriores estancias del anterior jefe del Estado por el “cariño de la gente” y “el beneficio que supone no solo para Sanxenxo, sino para Galicia desde el punto de vista del turismo, de la afluencia y de ponernos en el mapa”.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendió que el rey emérito “pueda volver a su país” ahora que no tiene “causas pendientes” por lo que tiene “todo el derecho a visitar España”. Acusó al ejecutivo de PSOE y Podemos de querer “erosionar” la jefatura del Estado aprovechando este viaje. El Gobierno Central insistió en que la vuelta de Juan Carlos I es “una decisión personal” aunque se reafirmó en que debería dar explicaciones a los españoles como planteó Pedro Sánchez. En Galicia, el secretario general de los socialistas, Valentín González Formoso, evitó opinar sobre este viaje del rey emérito: “Es una visita privada que no voy a valorar, que voy a respetar pero que tampoco voy a aplaudir”, señaló. La más contundente fue la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quien considera que Juan Carlos I debe “rendir cuentas por la corrupción que le rodea y que aún no aclaró”. Tras subrayar que el Bloque es una formación “republicana”, se mostró “convencida” de que la “inmunidad del rey emérito rompe el principio básico” de que todos los ciudadanos “son iguales ante la ley”.