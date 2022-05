Alfonso Rueda, en clave personal: "Fumé un porro de joven pero me dolió la cabeza"

Alfonso Rueda empieza a sentirse cómodo en el traje de presidente de la Xunta, se le nota, aunque el peso de la responsabilidad a veces le abruma. “Antes escuchaba a algún compañero en el Consello y pensaba vaya lío tiene, ahora todos los líos son míos”, confiesa, mientras buscamos el mejor sitio para hacer las fotografías que acompañan esta entrevista. Esa carga a veces le quita el sueño, pero a las siete y cuarto de la mañana sale a correr por Pontevedra. Casi todos los días. Le ayuda a estar en forma y a despejar la mente para afrontar los retos que tiene por delante. En esta entrevista a FARO DE VIGO, medio que pertenece, al igual que este diario, al grupo Prensa Ibérica, el flamante presidente de la Xunta se sinceró sobre sus filias y fobias, y también reveló algunos secretos de su juventud.

–¿De centroderecha o de derechas?

–No soy una persona muy ideologizada. Más bien soy una persona de principios y valores. Lo que no soy es de extremos, pero dentro de eso el espacio es grande...

–¿Tan grande es el espacio que hasta puede ser de izquierdas? ¿Me va dar el titular?

–Lo fácil sería decir que estoy en el centro, pero soy de espectro amplio. Decir de izquierdas o derechas empobrece bastante.

–De uno a diez, ¿cuán galleguista se siente?

–Me siento tan gallego como español. Fraga tenía una frase muy buena y me identifico con ella: La mejor forma de ser español es ser gallego.

–¿Más liberal o socialista en el plano económico?

–Yo creo que sin ser salvaje, hay que dar libertad a la gente, para en función de la valía y su esfuerzo se desarrolle y progrese. Pero también tiene que haber sectores que siempre deben ser públicos y protegerlos.

–¿Se declara feminista?

–¿Qué es ser feminista? A día de hoy, considero que la igualdad no es real, ni mucho menos. Y tiene que haber discriminaciones positivas para ellas. ¿Eso es ser feminista? No lo sé.

–¿A favor o en contra de la gestación subrogada?

–Es un tema muy complicado. Debo tener más datos para pronunciarme.

–¿Partidario de la abolición de la prostitución?

–Me gustaría que no hubiera prostitución, pero no sé si la forma de acabar con ella es prohibiéndola.

–¿A favor o en contra del aborto sin consentimiento paterno para las menores de 16 años?

–Volver a hablar del aborto es hacerle el juego al Gobierno que lanza cortinas de humo, pero por no rehuir su pregunta, como padre no me gustaría no enterarme. Querría ayudarlas, estar con ellas, apoyarlas. No veo normal que unas menores de 16 años o menos puedan abortar sin que sus padres lo sepan .

–¿A favor o en contra de la eutanasia?

–Hay gente que la rechaza absolutamente, yo no.

–Principal rasgo de su carácter .

–Soy bastante normal, y aspiro a que la política no me cambie.

–¿Qué no soporta de los demás?

–Buff… la hipocresía.

–Su idea de la felicidad

–Estar tranquilo. La felicidad es tranquilidad. La mía y la de los míos. Me da paz.

–¿Alguna vez ha fumado un porro?

–Sí, hace mucho tiempo. No lo probé más porque me dolió mucho la cabeza. Lo recuerdo y ya me duele la cabeza. Es que yo no fumo.

–Un héroe de ficción.

–Asterix

–Un héroe real.

–Mi padre.

–El último libro que se leyó.

–Estoy leyendo en inglés y poco a poco El escándalo Modigliani porque me gusta mucho Ken Follet. Y acabo de releer Fuego y cenizas, éxito y fracaso en política, del canadiense y expolítico Michael Ignatieff. Es muy real.

–La última serie que le enganchó.

–El desorden que dejas

–La última peli que vio en el cine.

–Con mis hijas , la última de James Bond. Hace tiempo que no voy al cine.

–Su grupo de música favorito.

–The Cure y Los Rodríguez.

–Si llega a casa y una hija le presenta a un amigo que se declara no binario, sabe de qué le están hablando.

–Pues no.

–De los conciertos del Xacobeo, ¿cuál no se perderá?

–No me voy a perder los de O Son do Camiño y no me perderé Muse, que me gusta mucho. Y mis hijas quieren llevarme al de C. Tangana, a ver si llegado el momento aún quieren que vaya con ellas. A mí me gustan algunas canciones de Tangana.

–Un concierto que no olvidará.

–El último de Alejandro Sanz, hace dos años en el Monte do Gozo.

–¿Es cocinitas?

–Sé hacer dos o tres hits que repito. Los espaguetis con una serie de salsas y tortilla de patatas. Y desde hace año y medio tenemos en casa una thermomix y la manejo muy bien.