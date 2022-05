En medio de un gran despliegue de seguridad, el rey Felipe VI ya se encuentra en la ciudad olívica para inaugurar la nueva sede de los juzgados de Vigo. Tras una extraordinaria transformación, el antiguo Hospital Xeral reconvertido en un imponente edificio blanco albergará 38 juzgados, las dos secciones de la Audiencia, la Fiscalía y los demás servicios judiciales en una única sede en Pizarro tras una inversión de 40 millones de euros.

Entre gritos de "¡Viva el rey! ¡Viva Felipe!", vítores y efusivos aplausos, por parte de unos 200 ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones de la Ciudad de la Justicia, Felipe VI llegaba en un coche oficial a la hora prevista sin la reina doña Letizia, que finalmente no ha podido asistir, si bien algún despistado confundió a la ministra de Justicia, Pilar Llop, con Letizia y a su paso gritaron un "¡Viva la reina!".

La misma reacción suscitó a su salida, tras dos horas visitando la nueva sede judicial, puesto que fue saludando de uno en uno a cada uno de los presentes, que tras poder darle la mano al rey se deshacían en elogios: "¡Qué guapo!", "¡Qué ilusión!", "le di la mano, llevamos desde las diez de la mañana", "sí, señor, nos saludó de uno en uno", "muy amable".

Su majestad fue recibido por el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. En la plaza, ante las letras de la Cidade da Xustiza de Vigo, tuvo lugar la foto de familia con las autoridades políticas y judiciales. Precisamente es ahí donde ya se puede contemplar la placa del nuevo edificio, que ya estaba descubierta a la llegada de Felipe VI y cuya inscripción reza: “Su Majestad el Rey inauguró la Cidade da Xustiza de Vigo el día 24 de mayo de 2022”.

Se trata de la primera visita oficial del rey tras el controvertido encuentro con su padre, Juan Carlos I, con quien mantuvo en la jornada de ayer una conversación de 11 horas en la Zarzuela, siendo esta la primera vez que se veían desde agosto de 2020, cuando el rey emérito abandonó de manera voluntaria el país y fijó su residencia en Abu Dabi para intentar amortiguar el efecto de una serie de escándalos sobre sus finanzas y después de que las autoridades cerraran las investigaciones por presunta corrupción contra él.

Al acto han acudido los cinco magistrados de los Tribunales Superiores, así como el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, la ministra de Justicia, Pilar Llop; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente del PP nacional y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que fueron recibidos a gritos de “presidente” por los ciudadanos que se encontraban ante el edificio judicial; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; el delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones, y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deporte de la Xunta, Diego Calvo; así como el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, entre otras autoridades. Por parte de la constructora San José, responsable de las obras, asistió el director general, Juan Areses.

La inauguración

Con la foto de familia junto a la placa en la plaza que da acceso al complejo, así daba comienzo el acto de inauguración que, inmediatamente después, continuó con un recorrido de Felipe VI por las instalaciones que acogerán en un futuro a más de 500 trabajadores y que en sus 44.000 metros cuadrados albergarán 38 juzgados, las dos secciones de la Audiencia, la Fiscalía, la subdirección viguesa del Imelga y otros servicios judiciales, además de una escuela infantil. Asimismo, en la visita el rey mantenga un encuentro de trabajo con los responsables del proyecto y autoridades civiles y judiciales.

A su salida, tras dos horas de recorrido, Carlos Lesmes realizó unas declaraciones en las calificó a la Ciudad de la Justicia como "el mejor" edificio judicial de España y dio la "enhorabuena" a los vigueses por esta nueva sede. Además, el presidente del Consejo General del Poder Judicial afirmó que el rey se quedó "impresionado" con las instalaciones: "Un palacio de la justicia que está muy por encima de la media nacional en cuanto a calidad del edificio".

Las obras fueron adjudicadas en 2016 y están dirigidas por el arquitecto Alfonso Penela. El edificio, que comenzó a construirse en 1947 y que hasta 2015 funcionó como Hospital Xeral, ha sido readaptado para albergar en las plantas inferiores la jurisdicción penal, mientras que en las restantes –civil, laboral y contencioso-administrativa– estarán en los pisos superiores. Por otra parte, en la quinta planta se situará la Fiscalía y en la sexta se ubicarán las secciones de la Audiencia.

Cabe recordar que la inauguración de hoy no conllevará el inicio de la actividad judicial en las antiguas instalaciones del Hospital Xeral. Y es que todo el traslado de la estructura humana y material se desarrollará de forma paulatina a lo largo de casi siete meses, por lo que, previsiblemente, no será hasta 2023 cuando sea oficiosa. El sindicato AXG-CUT, tal y como había anunciado, no participó en el acto a modo de “protesta ante las graves deficiencias que presenta” la nueva sede judicial.

Aprovechando su estancia en Vigo, al finalizar la visita a la Cidade da Xustiza, el rey Felipe VI se desplazará hasta el recinto ferial Ifevi para asistir a la inauguración de la octava edición de la Feria Internacional de la Industria Naval en Vigo, Navalia, que este año contará con 400 expositores, 900 marcas representadas y muy buenas previsiones tanto en lo que a asistencia como a capacidad de generación de negocio se refiere, puesto que las cifras que maneja la organización se sitúan en 20.000 visitantes y 10 millones de euros.