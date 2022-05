Interior estudia retirarle sus medallas al comisario Pino, supuesto líder de la cloaca policial

El Ministerio del Interior ha “comenzado a mirar papeles” para promover la retirada de la Medalla de Plata al Mérito Policial concedida al ex director adjunto operativo (DAO) del Cuerpo, el comisario retirado Eugenio Pino, confirman a El Periódico de Catalunya, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, fuentes policiales, según las cuales el proceso viene motivado por la condena a un año de prisión que, el pasado 20 de mayo, dictó contra él el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y puede extenderse a otras tres medallas que ostenta el funcionario.

El TSJ madrileño considera probado que Pino entregó a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, al CNI y a la Audiencia Nacional un 'pendrive' con información sobre Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresident Pujol, sin informar “del origen ilícito de la prueba”. Ese origen ilegal consistía en que la información que contenía se había obtenido copiando datos informáticos de su ordenador sin autorización judicial.

El comisario Pino fue condecorado con la Medalla de Plata al Mérito Policial, máximo galardón interno para un policía en vida, en junio de 2016. Se jubilaba tras cuatro años de DAO de la Policía, número dos del Cuerpo, hombre de confianza del director Ignacio Cosidó y principal ejecutor de la política policial del gobierno de Mariano Rajoy. Entonces ya poseía otras tres medallas al Mérito con distintivo rojo. El ministro del Interior Jorge Fernández Díaz le premió con una distinción más que le supone un plus de 3.725 euros anuales sobre su pensión, considerando que había destacado “en el cumplimiento de los deberes de su cargo” con “una actuación que ha redundado en el prestigio de la Corporación”.

Esa razón expresa en la orden de concesión de la condecoración es la que ahora barajan como argumento legal responsables de Interior tras la condena, en un análisis que comenzó este miércoles, según las mismas fuentes.

Vía judicial

La ley franquista de 1964 que regula el régimen de condecoraciones de la Policía Nacional -aún por reformar tras sucesivos anuncios socialistas, incluida una promesa electoral del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska- no prevé fórmula para la retirada de las medallas otorgadas a agentes del Cuerpo, pero hay jurisprudencia reciente: este mismo mes, el Juzgado Central Contencioso-Administrativo 11 de la Audiencia Nacional declaró nula la concesión de medallas por Interior a cuatro jefes policiales –entre ellos el comisario Javier Migueláñez, que inició las pesquisas sobre el excomisario José Manuel Villarejo en el caso Kitchen- por no haberse contado con la preceptiva opinión de los sindicatos policiales, además de –y este detalle es el que viene al caso- por no reunirse los requisitos de ejemplaridad y “méritos de carácter extraordinario” en la carrera de los galardonados.

Una causa en lo Contencioso es la vía que evalúan en la Policía, según las fuentes consultadas, dado el descrédito de la conducta del exDAO ratificado por sentencia judicial y la ausencia de un cauce interno no recurrible por el afectado.

En la condena contra Pino del pasado 20 de mayo, el TSJ madrileño estima un recurso del hijo de Pujol contra una sentencia anterior de la Audiencia Provincial de Madrid, que absolvía a Pino por la incorporación a una causa de documentos obtenidos ilícitamente. El contenido del 'pendrive' no influyó en las cuitas judiciales de Pujol, pues no fue tenido en cuenta por el instructor, el magistrado José de la Mata, pero la condena actual achaca responsabilidad penal a Pino y le añade la obligación de indemnizar al perjudicado con 2.000 euros y a pagar una multa de 7.200.

El mismo juez De la Mata, el 29 de marzo de 2017, pidió a Interior que se le retiraran todas las condecoraciones a Eugenio Pino. La petición, insólita en una instrucción judicial, fue recogida en un auto con el que De la Mata remitió a los juzgados de Madrid una acusación por prevaricación, falso testimonio y fraude procesal por la entrega del 'pendrive' de origen ilícito.

Tres castigados

El comisario retirado Pino espera juicio como procesado también por su participación en la operación Kitchen, el espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas, a favor de los intereses de un Partido Popular que se veía amenazado por sus revelaciones.

Bajo su mando como jefe operativo de la Policía, los comisarios Villarejo, Enrique García Castaño, José Luis Olivera y otros dirigentes policiales desplegaron, entre otras actuaciones ilegales, la “Operación Cataluña” y acusaciones falsas contra Podemos.

Por diferentes grados de implicación en Kitchen y las irregularidades de la cloaca policial que funcionaba entonces, Interior mantiene suspendidos de empleo y sueldo desde septiembre de 2021 al agente de Policía Sergio Ríos -chófer de Bárcenas y colaborador de Villarejo-, el comisario Andrés Gómez Gordo -supuesto captador de Ríos y policía de confianza de la dirigente del PP María Dolores de Cospedal- y el inspector José Ángel Fuentes Gago, mano derecha de Eugenio Pino.