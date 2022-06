"El PSOE tiene que seguir el ritmo de Podemos". El coportavoz nacional de la formación morada, Pablo Fernández, fue tajante este lunes. Y dejó clara su estrategia: redoblarán la presión sobre sus socios en el Ejecutivo para cumplir con el acuerdo de coalición antes de que termine la legislatura y desplegar nuevas medidas sociales que permitan hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Una de las propuestas que la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ya ha hecho llegar a sus aliados en el Ejecutivo es la rebaja de todos los abonos de transporte públicos a 10 euros. Y los socialistas han respondido que lo estudiarán.

Con un clima ya de precampaña continuo, Podemos quiere "pisar el acelerador" y aprobar varias de las leyes de las que han hecho bandera en los últimos tiempos. Pero necesitan sí o sí de la colaboración del PSOE. O, al menos, que quede claro que no será por ellos que estas medidas no salgan adelante. "Es imprescindible que el Gobierno de coalición sea valiente, audaz, y que tenga la firme determinación de proteger a las personas y a las familias", sentenció este lunes Fernández antes de insistir en que el PSOE debe seguir la estela que ellos marquen.

Parte de ese camino lo trazó la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, al enviar al resto de ministerios tres nuevas medidas para incluir en la prórroga del real decreto anticrisis que deberá ser aprobado antes del 30 de junio. La dirigente morada ha planteado la creación de un fondo extraordinario de 560 millones para rebajar los abonos de transportes a 10 euros que sería gestionado por las comunidades autónomas y ayuntamientos. La medida, explicó Fernández, sigue el ejemplo de Alemania que durante los meses de junio, julio y agosto ha implementado un abono transportes por 9 euros al mes.

El #EscudoSocial ha demostrado que se puede gestionar una crisis económica protegiendo a la gente y no recortando. Ahora es el momento de prorrogarlo hasta fin de año y ampliarlo con nuevas medidas.



Toca ser valientes y gobernar, gobernar y gobernar 👇 pic.twitter.com/ZlwWHcs3wg — Ione Belarra (@ionebelarra) 6 de junio de 2022

Además, propone elevar las pensiones no contributivas un 15% -EH Bildu y PSOE ya lo pactaron la pasada semana- y ampliar el bono social. "Estamos en un momento en el que este Gobierno no se puede permitir medias tintas", subrayó Belarra en un vídeo publicado en redes sociales. La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, aseguró que estudiarán todas las propuestas y confirmó que el resto de medidas, entre las que se encuentra la rebaja de 20 céntimos de los combustibles, se mantendrán "tal como están".

Presión legislativa

Más allá de las medidas coyunturales, los morados también presionaron este lunes para que se reactiven la ley de vivienda, que entró en febrero en el Congreso e iba a ser tramitada de urgencia, y la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la 'ley mordaza'. La primera de las normas es una de las principales banderas de Unidas Podemos para poder regular el precio de los alquileres. La coportavoz nacional del partido Alejandra Jacinto apuntó que "la factura más cara que pagan los españoles es la del alquiler" y que es un "compromiso fundamental del acuerdo de coalición" intervenir este mercado. Sobre la 'ley mordaza' -su reforma figura también entre las promesas del Ejecutivo y PSOE y UP ya han pactado sus cambios-, aseguró que es necesaria para la "profundización democrática".

Otro de los puntos con los que los morados están apretando al PSOE es con la reforma de la fiscalidad. Este martes se debate en el Congreso una proposición de ley para gravar a las grandes fortunas que superen los 10 millones de euros. La norma, básicamente, regula un impuesto bastante similar al de Patrimonio que establece nuevos escalones, desde el 3,6% para los que superen los 10 millones y hasta un 5% para los que sobrepasen los 150 millones. Además, no es bonificable por las comunidades autónomas, como si lo es el de Patrimonio. Según Jacinto solo afectaría a 10.000 personas en toda España. Sin embargo, fuentes del grupo parlamentario socialistas confirman que votarán 'no' a esta propuesta, por lo que la iniciativa de los morados no prosperará.