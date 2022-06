Caso Oltra: "El monstruo no era yo... era su marido"

"El monstruo no era yo, era su marido". Es lo que afirma con rotundidad el educador segorbino al que Mónica Oltra señaló por abusos sexuales pese a no existir denuncia de la menor y que fue absuelto por la justicia con todos los pronunciamientos legales a su favor. Pero ello le supuso la llamada "pena del telediario" para él, como culpable de unos abusos que no cometió. Y que así acreditó la justicia un año después. Los hechos de que se le acusaban no eran ciertos y la jueza dio por vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.

Mónica Oltra le acusó de lo peor que se le puede acusar a una persona y el educador señala que su vida "se quebró". "Mónica Oltra me condenó a vivir en el infierno", asegura. Este educador fue la cabeza de turco destinada a tapar el caso de abusos sexuales por el que el marido de Mónica Oltra sí está condenado. "El monstruo no era yo, era su marido", insiste una y otra vez: "Él ha sido condenado dos veces y yo absuelto de todos los cargos". Según señala el perjudicado, quien prefiere no publicar su nombre, "este asunto también coincide en el tiempo con otro asunto no menor, los 38 millones de euros que estaban en juego entonces por las licitaciones a empresas que prestan sus servicios a los centros de menores, licitaciones que después fueron a parar presuntamente a empresas afines y que aún el año pasado dieron que hablar con el reparto de 73 millones sin concurso de pública subasta en pleno agosto". No obstante el educador segorbino dice estar "más vivo que nunca después de haber sido absuelto por la juez de lo penal nº 3 de Castellón", un año después de que Oltra decidiera «matarlo» el 24 de mayo de 2017, mientras la Vicepresidenta llevaba supuestamente ya cuatro meses tapando los abusos sexuales de su marido hacia una menor de edad tutelada por su Conselleria. Cuatro años después de su absolución y con Oltra imputada, el educador muestra las cartas de las alumnas que no sólo le apoyaron sino que fueron a la misma puerta del tribunal donde fue juzgado. El educador fue acusado por Mónica Oltra "como hacen los dictadores, fuera de sede judicial" y asegura que "Oltra no es un ejemplo a seguir; su familia está desestructurada ni mucho menos está capacitada para dirigir ni tutelar a menores ni familias". Ahora, el educador está esperando que se haga justicia y salga la sentencia sobre la demanda que presentó hace ya más de tres años por Reclamación patrimonial contra La Conselleria de Igualdad y contra Mónica Oltra por daños y perjuicios.