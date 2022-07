El PP 'pescó' el 10% de sus votos andaluces en el PSOE, según una encuesta del CIS

Las resacas de los procesos electorales no están reñidas con ese termómetro del momento político que siempre aportan los sondeos. Sin ir más lejos, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este miércoles una encuestas postelectoral andaluza que ratifica la hegemonía cosechada en las urnas por el PP andaluz de Juanma Moreno y hasta da pistas sobre la procedencia del plus de apoyos que propiciaron la mayoría absoluta de 58 escaños. Cuando aún no han transcurrido ni tres semanas tras la celebración de los comicios del 19J, este trabajo contempla un trasvase de antiguos votos socialistas, ya que un 10% de los votantes de la formación de centro derecha habían respaldado al PSOE en los comicios de 2018. Además, un 18,5% de los votos a Moreno fueron a Cs cuatro años antes y un 5,3% a Vox. En cambio, los de Abascal le 'robaron' el 30% de sus votos al PP.

En concreto, el PP había recibido en torno a un 40% de votos nuevos, ya que un 57,3% de los entrevistados señala que repitió al votar a sus siglas en 2018 y 2022. Esta fidelidad en sendas convocatorias es mayor en el PSOE, pues su electorado habría repetido el voto socialista en un 78,8% de los casos. Igualmente, el PSOE se había beneficiado mayormente de un trasvase procedente del espacio de Unidas Podemos, ya que un 9,8% de sus votantes se decantaron por la marca Adelante Andalucía en 2018.

Los trasvases resultan llamativos en Vox, pues su resultado se nutre en un 29,3% de los casos de personas que en 2018 votaron al PP y un 53,1% ha permanecido fiel a Vox. Asimismo, la formación de Santiago Abascal ha pescado un 7,2% de sus sufragios en Cs y un 5,2% en el PSOE, si se atiende a lo que estos electores decidieron el 2D de 2018.

En esta encuesta, los resultados del 19J se ven plasmados cuando cuatro de cada diez entrevistados confiesa que su voto fue para el PP (un 40,4% de los encuestados frente al 43% que cosechó en las urnas). Además, un 17,3% dice haber votado al PSOE, un 9% a Por Andalucía, un 8% a Vox, un 5,4% a Adelante Andalucía, un 3% a Cs y un 12,3% no lo desvela.

Entre los entrevistados que fueron a votar el 19J, un 68,5% tenía decidido de antemano votar por un partido o coalición en concreto mientras que un 22,3% dudó entre varios partidos y coaliciones. En estos casos de duda, la combinación que más estuvo en mente fue la del PP y Vox, con un 18,7% de casos, seguida en un 15,4% de ocasiones por un sintomático dilema entre Por Andalucía y Adelante Andalucía que remite a la división de las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. Un 11,8% de los dudosos enfocaron su dilema al PP o Cs, un 9,6% entre el PSOE o Por Andalucía y un 6,9% entre el PP y el PSOE.

El sondeo también refleja que un 62% tenía decidido su voto desde bastante tiempo antes, un 15,7% lo hizo en la última semana de la campaña electoral, un 9,9% al comienzo de la campaña, un 7,9% el mismo día de las elecciones y un 4,3% durante la jornada de reflexión.

A posteriori, un 95% de los encuestados que fueron a votar el 19J volverían a votar al mismo partido político y solo un 3,8% cambiaría el sentido de su sufragio para dárselo a otra formación.

Respecto a la actividad de los partidos en la campaña electoral, un 68,6% de los sondeados afirma que ningún representante de ningún partido se puso en contacto con él para pedirle el voto. Entre quienes sí recuerdan que le pidieron el voto, un 23,9% señala al PSOE, un 22,1% al PP, un 14,7% a Vox, un 11,7% a Por Andalucía, 9,6% a Adelante Andalucía y un 7% a Cs.

Además, un 82,7% dice no haber enviado o reenviado algún mensaje de móvil (SMS), WhatsApp, correo electrónico, 'post', 'tuit', etc relacionado con algún partido o candidato en las pasadas elecciones del 19 de junio. En cambio, un 17.9% reconoce que sí lo hizo.

Entre quienes sí hicieron este tipo de comunicaciones sobre uno o varios partidos, un 48,1% de las personas citan a Vox, un 42,4% al PP, un 35,3% al PSOE, un 20,8% a Por Andalucía, un 17,2% a Adelante Andalucía y un 7,6% a Ciudadanos.

Según este sondeo del CIS, un 74,7% de los entrevistados no tuvieron conocimiento de las encuestas sobre el 19J o no le animaron en nada a decidir qué hacer en las elecciones, a un 13,7% no les influyó en nada, a un 4,4% los animó a votar al PP y a un 6% a decantarse por otra opción.

Entre quienes sí tuvieron conocimiento de algún sondeo previo y los tuvieron en cuenta para su decisión, el hecho de que las encuestas dieran como ganador al PP animó a un 23,5% a votar a otro partido, a un 17,4% a hacerlo por la formación de centro-derecha y a un 54% no le influyó en nada.

Entre las casi 4.000 personas que respondieron a la encuesta, un 88,2% afirma que fue a votar y solo un 11,7% que no lo hizo. Ahora bien, en el sondeo se ofrecen datos que ayudan a entender por qué en los comicios se registró una abstención de casi el 42%. O sea, cuatro de cada diez de los 6,64 millones de andaluces que estaban llamados a votar no lo hicieron.

En un apartado dedicado a los abstencionistas, se señala que un 41,2% de los entrevistados que no votaron tenía decidido desde hace bastante tiempo que no lo haría, un 18,3% nunca vota, un 12,9% tomó esta determinación durante la última semana de la campaña electoral, un 6,7% lo tuvo claro al principio de la campaña y un 19,3% dudó hasta el último momento.

Un 32% se decantó por la abstención porque no le inspiraba confianza ningún partido o representante político, un 18% para mostrar su descontento, un 15%`porque no había alternativa que le atrajera, un 13,9% porque "votar no sirve para nada", un 11,3% porque está "harto" de política y elecciones.

Ahora que se conocen los resultados, un 93,7% habría seguido absteniéndose y solo un 4,9% rectificaría y habría ido a votar.

Entre las personas sondeadas que no fueron a votar, un 29% reconoce que no quiso hacerlo, un 6,4% explica que no fue al colegio electoral porque no pudo, un 32% afirma que normalmente vota pero esta vez no quiso hacerlo y otro 32,2% de los que normalmente votan no acudió porque no pudo.

De los encuestados que no pudieron ir a votar aunque deseaban hacerlo, un 24,5% sostiene que fue provocado por motivos de salud o por el coronavirus, un 22,2% porque estaba ausente, un 19,8% por motivos de trabajo y un 13,1% por motivos familiares.