El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España es "uno de los mejores lugares para los niños" pero ha precisado que los datos del país, con más de 2,7 millones de niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión, y 20.000 menores víctimas de explotación infantil, son "insoportables".

"España es uno de los mejores lugares para los niños y las niñas, para su crecimiento y desarrollo. Ocupa el número 14 de la lista de países del mundo donde la infancia está menos amenazada y, a pesar de todo ello, los datos que tenemos son también muy difíciles de asumir. Según la organización para la seguridad y la cooperación en Europa, (en España) hay 20.000 menores víctimas explotación infantil, la mayoría niñas, cifras insoportables con las que no podemos convivir", ha remarcado Sánchez.

Así lo ha manifestado Sánchez este miércoles en el acto 'Infancia con derechos: Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea', que se ha celebrado en el Caixa Forum. Durante esta presentación, se han dado a conocer las medidas que impulsará España hasta 2030 para disminuir la pobreza y la exclusión social de la infancia, y lograr la universalización de sus derechos con servicios esenciales de calidad, accesibles e inclusivos.

Al acto han asistido también la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; la ministra de Igualdad, Irene Montero; la ministra de Sanidad, Carolina Darias; el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco; y el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez, entre otros.

Sánchez ha recordado un poema de Miguel Hernández de 1937 y ha dicho que España "ha cambiado mucho desde aquel fatídico momento en 1937" pero ha precisado que "aún hay niños que pierden su infancia debido a la pobreza". Por ello, y porque, según ha añadido, "no hay mayor fracaso para un país que esa desprotección de los niños", ha asegurado la "firme determinación" del Gobierno para contribuir a reducir pobreza infantil.

Además, ha añadido que la lucha contra la pobreza y exclusión no solo debe ser nacional sino también internacional y, en este sentido, ha expresado la "brutalidad" de la situación que viven las niñas afganas casadas a la fuerza.

"Venía comentando con la ministra Belarra una portada que me ha impactado en El País, una foto de una niña de 8 años a la cual se le obligó a casarse que decía que al menos con ese matrimonio forzado tenía derecho a poder alimentarse. Me parece de una brutalidad indescriptible lo que se está viviendo en otras partes del mundo y demuestra cuán importante es visibilizar una infancia con derechos", ha puntualizado.

En el mundo, según ha indicado Sánchez, hay 160 millones de niños que trabajan y a los que la pobreza les ha "robado" la parte "más importante" de su vida. Además, muchas de esas niñas, según ha lamentado, "acaban en prostíbulos" víctimas de la trata con fines de explotación sexual.

En este contexto, el presidente del Gobierno ha puesto en valor el plan que se ha presentado este miércoles para implementar la Garantía Infantil Europea y ha agradecido el trabajo del Ministerio que dirige Ione Belarra así como de las ONG, para sacarlo adelante y avanzar así "hacia un país mucho más justo". Sánchez se ha mostrado "orgulloso" del resultado y ha dicho que ahora lo remitiran a Bruselas. También ha destacado el papel que deberán jugar no solo la Administración central sino también las CCAA y ayuntamientos para implementar el plan.

Sacar de la pobreza a 700.000 menores

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha explicado que el objetivo principal es sacar de la situación de riesgo de pobreza a 700.000 niños de aquí a 2030. Para ello, ha anunciado algunas de las medidas que incluye este plan, como que ningún menor de 10 años tutelado en España viva en centros residenciales en 2030, que ningún niño viva en una infravivienda, el incremento del gasto público educativo hasta un mínimo del 5% del PIB en 2030 o garantizar la educación infantil de 0 a 3 años.

Para Belarra, la "mayor injusticia" que se produce cada día en España se da contra la infancia pues "más de 2,7 millones de niños están en riesgo de pobreza". Esto significa, según ha precisado, que muchos menores no tienen acceso a una comida saludable al día, no tienen conexión a Internet o viven con miedo de que se les rompan las gafas o las zapatillas porque su familia no se puede permitir comprar unas nuevas.

"A todas luces, es algo que el Gobierno ni quiere ni puede aceptar esta herida democrática para ma que no hacen falta tiritas sino medidas comprometidas", ha abundado, subrayando que lo que quieren es "niños y niñas no valientes sino felices".

Por ello, ha dicho que España va a invertir en este plan un total de 983 millones de euros, una cantidad por encima de lo que exigía la Comisión Europea --un 5% del Fondo Social Europeo+--, algo que demuestra, a su juicio, "el auténtico corazón de este Gobierno de coalición".

Además, Belarra ha puesto en valor algunas medidas ya adoptadas por el Ejecutivo durante esta legislatura como el Ingreso Mínimo Vital, el complemento a la infancia, o el escudo social que se ha vuelto a construir ante las consecuencias de la guerra en Ucrania, una guerra que ha calificado de "injusta e ilegítima". Entre los retos que quedan, ha enumerado la nueva ley de vivienda o la renta crianza de 100 euros al mes.

En el acto también ha intervenido, entre otros, el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, quien ha recordado que es un plan que implica a todo el país y a "todas las comunidades autónomas, incluso a las que con el dinero de los pobres dan becas a los ricos", en referencia a la propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de dar becas educativas a alumnos de familias con renta media.

Por su parte, el presidente de UNICEF España, Gustavo Suárez Pertierra, ha destacado el "enfoque de equidad" que tiene el plan, que busca atender a los niños y las familias que se encuentran "en peores condiciones" y "romper la trampa de la pobreza", para que esta no se prolongue de generación en generación.

Además, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha dicho que "no se puede seguir postergando lo impostergable", como son las políticas para reducir la pobreza infantil; y el secretario general de la FEMP, Carlos Casares, que ha indicado que la lucha contra la pobreza infantil requiere políticas de "amplio calado".