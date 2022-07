El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha advertido que quienes justificaron el crimen de Miguel Ángel Blanco y "animaban a matar están entre nosotros", y ha lamentado que, además, se les permite que "manipulen y rescriban la historia ofendiendo a quienes la protagonizaron con heroísmo".

Aznar ha tomado parte en el acto de clausura de la 'Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco' celebrado este sábado en Ermua (Vizcaya), en el que también han intervenido el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, así como Mari Mar Blanco, hermana del edil asesinado por ETA en julio de 1997, entre otros.

En su intervención, Aznar, que ha destacado que quería hacer un discurso breve y claro" para que se le entendiera "bien" lo que quería decir, ha recordado que hace 25 años acudió a Ermua para acompañar al por entonces Príncipe de Asturias y a la familia Blanco a enterrar a Miguel Ángel para cumplir así con su "obligación y responsabilidad".

"Había una silla vacía pero en mi memoria había muchas sillas vacías. Nunca olvidaré aquella pregunta que se me hizo: ¿Presidente, la próxima vez cuántas sillas vacías más va a haber? Yo tenía la suerte de no haber dejado mi silla vacía", ha indicado en referencia al atentado de ETA que sufrió en 1995.

Tras defender que "nunca tantos debieron tanto a tan pocos", el exmandatario ha expresado que, como presidente del Gobierno en aquellos momentos, sintió "profunda admiración" por la entereza "y fortaleza ejemplar" mostrada por la familia Blanco.

También ha destacado que Miguel Ángel quiso trabajar por un proyecto para España "integrador, de convivencia, desafiando al miedo y a la coacción". "Se negó a que los terroristas marcaran su vida y hoy lo traemos al presente en medio del horror y la infamia de los terroristas", ha lamentado.

Tras denunciar que los terroristas "secuestraron, asesinaron, chantajearon y quisieron poner de rodillas al Estado, a la nación española", ha valorado que no lo consiguieron y ha remarcado que Miguel Ángel Blanco "no es un pasado que se cierra, sino una referencia de futuro". "Es un compromiso que hoy reiteramos, que nos afecta a todos y debemos honrar. No hablamos del pasado, sino del presente y el futuro", ha sostenido.

De este modo, ha reprobado que "los que justificaron aquel crimen, lo anunciaron, amenazaron y los que animaban a matar están entre nosotros". "En una política destructiva de los valores esenciales de la democracia se les permite que manipulen y rescriban la historia ofendiendo a quienes la protagonizaron con heroísmo", ha subrayado.

LEY DE MEMORIA

Por ello, ha resaltado que "ni una sola coma que hubieran puesto en una ley que habla de memoria sería aceptable, y no lo será". "Ni una coma de estos asesinos será aceptable nunca en ningún proyecto de memoria para el PP", ha expresado en referencia a la ley de Memoria Democrática.

Así, ha pedido a todos los españoles y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha dicho será el próximo presidente del Gobierno de España, que "ese compromiso se proyecte hacia el futuro".

"Tiene que quedar muy claro que la huella indecente de los herederos del terror será borrada y el Partido Popular trabajará para que eso ocurra más pronto que tarde", ha defendido, para añadir que "no basta con que no maten", ya que "no han saldado la deuda con la libertad y la vida".

En este sentido, ha advertido que el PP exigirá y no se conformará con que se diga que EH Bildu tiene "tantos o cuántos votos, ya que también los tenían cuando aplaudan el asesinato de Miguel Ángel Blanco".

"La democracia es también valores, dignidad, defensa de los derechos y claridad moral. Las grandes victorias y momentos se definen por la claridad moral que está en el fondo que las define y el coraje de quienes las encarnan. Esa claridad moral por la victoria la ponemos nosotros, no ellos. Ganaremos", ha finalizado.