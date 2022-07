La Fiscalía de Menores confirma que ha abierto un "expediente de protección" del primer hijo de la menor, ya mayor de edad, que sufrió abusos sexuales del monitor y exmarido de la exconsellera de Igualdad Mónica Oltra, como informó Levante-EMV el pasado viernes. Se trata de un expediente que analizará la "situación de riesgo" del menor detectada por los Servicios Sociales de una mancomunidad de la Ribera Alta, que se notificó a la Conselleria de Igualdad a finales de mayo y que el departamento que entonces dirigía Mónica Oltra trasladó a la Fiscalía de Menores sin entrar en el fondo del asunto. Aunque, según un portavoz oficial de la Fiscalía Provincial de València el expediente volverá a la Conselleria de Igualdad que es a quien corresponde tramitar este tipo de expedientes administrativos.

La razón de que Igualdad no interviniera en este expediente se debe a la situación judicial de los principales responsables del área de Infancia y Juventud de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Doce funcionarios y directivos de Igualdad, más la exconsellera Mónica Oltra y otras dos trabajadoras del Centro Niño Jesús donde se cometieron los abusos están investigados en la causa del Juzgado de Instrucción 15. Una causa que investiga desde junio de 2021 el tratamiento que recibió la menor que sufrió los abusos desde que verbalizó los hechos hasta que se denunció en Fiscalía de Menores y se pudo juzgar al monitor, condenado a cinco años de cárcel. La condena está pendiente de un recurso de casación ante el Supremo que el Alto Tribunal aún no ha decidido si tiene interés casacional.

Ante la investigación a once funcionarios, desde la Conselleria de Igualdad se decidió no intervenir en el asunto del menor y trasladar la información a la Fiscalía. El expediente iniciado por la Fiscalía de Menores procederá a realizar las "averiguaciones pertinentes" para comprobar la situación de riesgo advertida por los servicios sociales de la mancomunidad de la Ribera Alta, donde la joven madre es atendida. Aunque fuentes oficiales de la Fiscalía Provincial de València advierten que lo adecuado en esta situación sería que Servicios Sociales iniciara un "Plan de intervención familiar" para "trabajar los aspectos detectados" en la situación de riesgo de la joven que, precisamente el martes, fue madre de su segundo hijo, confirmaron a Levante-EMV fuentes cercanas. Pero, en cualquier caso, la Fiscalía de Menores apunta a través del portavoz oficial del Ministerio Público que "a quien corresponde tramitar el expediente administrativo de protección es a la Conselleria de Igualdad. La Fiscalía no puede asumir competencias que no tiene".