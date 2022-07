El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, deberá comparecer ante el Parlamento Europeo para dar explicaciones sobre lo ocurrido en la valla de Marruecos con Melilla, donde fallecieron 37 personas. Las petición de comparecencia fue presentada por el eurodiputado Miguel Urban y consultada previamente con las delegaciones de IU y EH Bildu que conviven dentro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE), donde se abordan asuntos relativos a Interior y migraciones y donde deberá comparecer el ministro. La propuesta ha sido apoyada además por los liberales y los verdes.

La iniciativa ha partido del líder anticapitalista, Urban, que concurrió en las listas de Unidas Podemos a las elecciones europeas pero que rompió con el partido morado cuando entraron en el Gobierno de coalición. Sin embargo, antes de presentar la iniciativa, aseguran fuentes parlamentarias, el dirigente obtuvo el apoyo del resto de formaciones de izquierda españolas de la comisión para hacer efectivo su registro -IU, y EH Bildu-. Se trata de un procedimiento de carácter informal por el que las fuerzas interesadas en elevar una iniciativa consultan previamente al resto de partidos de su país en la comisión, por si alguno de ellos se opone. En este caso, ninguna de las fuerzas mostró objeción alguna y se dio el visto bueno por consenso, sin que fuera necesaria una votación.

La propuesta se sometió después a votación en la dirección de la comisión -en la que no hay representantes de Podemos-, acordándose que Marlaska "compareciera cuanto antes". Fuentes de Podemos desvinculan al partido de esta decisión, insistiendo en que no forman parte de la comisión en cuestión. El asunto es especialmente sensible para Unidas Podemos a nivel nacional, puesto que el acuerdo de Gobierno alcanzado con el PSOE incluía el bloqueo de comparecencias de miembros del Ejecutivo, para evitar su desgaste. En esta línea, los morados se opusieron en el Congreso de los Diputados a las comparecencias tanto de Pedro Sánchez como de Marlaska.

Está previsto que el debate tenga lugar en septiembre, cuando Marlaska tendrá que pronunciarse a nivel europeo sobre lo sucedido, después de que la propia Comisión Europea reclamara a España una investigación independiente sobre lo sucedido. El titular de Interior podría declinar la comparecencia en comisión, puesto que no tiene carácter obligatorio, pero sería un episodio inusitado, puesto que otros ministros de Interior, como el danés o el griego, que también asistieron por cuestiones relativas a la migración.

En palabras del eurodiputado de Anticapitalistas, Miguel Urban, “las muertes en la frontera de Melilla son una masacre, asesinatos provocados por la Europa Fortaleza. En nuestra opinión, estas muertes tienen culpables y ese es el Régimen marroquí. Pero también responsables, el gobierno español que lleva décadas haciendo del racismo institucional de política fronteriza”.

El eurodiputado ha argumentado en estas razones la necesidad de la presencia del ministro de interior español en sede europea, al considerar que “el Gobierno español ha asumido al completo la agenda de la extrema derecha en cuanto a gestión fronteriza se refiere. Exigimos que el señor Grande-Marlaska nos explique cómo sigue elogiando a Marruecos y su trabajo de “contención” de la inmigración con más de cuarenta muertes a sus espaldas”.