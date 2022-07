El PP hablaba de "parche tras parche", de "chapuza", de "giro populista" del Ejecutivo... Pero al final viró. Decidió abstenerse en la convalidación del segundo real decreto ley anticrisis, el que prolonga la bonificación a la gasolina, el que reduce un 50% los abonos de tren, el que concede un cheque de 200 euros a las personas más vulnerables y el que rebaja el IVA de la factura de la luz del 10% al 5%. Su voto, no obstante, no era decisivo, porque el texto ya lo tenía salvado el Ejecutivo con la ayuda de sus socios, aunque no solo, porque grupos como Ciudadanos también habían migrado a la abstención.

El diputado popular Jaime de Olano enhebró un discurso muy duro este jueves en la tribuna en el Congreso, en la tercera y última jornada del debate del estado de la nación, caricaturizando el decreto ley como un 'sostenella y no enmendalla', como una continuación de las mismas políticas "fracasadas" del primer texto impulsado por el Gobierno para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Se reía así del "suma y sigue" enunciado por el ministro Félix Bolaños, que minutos antes había resaltado cómo el Ejecutivo de Pedro Sánchez continúa trabajando para proteger a las "clases medias y trabajadoras". Por sus palabras, casi parecía entenderse que el PP volvería a votar que no. Pero fuentes de la dirección de su partido apuntaron después que el Grupo Popular se abstenía por las "rectificaciones" del Gobierno.

En concreto, los conservadores justifican su paso a la abstención por dos razones. Uno, la bajada del IVA de la electricidad del 10% al 5%. Y dos, "la puesta en marcha de ayudas directas a las rentas más bajas para paliar mínimamente los efectos de la inflación" (esto es, la ayuda de 200 euros destinada a trabajadores, autónomos y desempleados con rentas bajas, que ya han pedido 280.000 personas desde que se habilitó su tramitación desde el pasado 8 de julio, según fuentes de Hacienda citadas por Europa Press).

El PP añade que el plan del Ejecutivo es "insuficiente e incompleto", puesto que "carece de medidas específicas para las clases medias" (Génova sigue reclamando la deflactación de la tarifa del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros) y no reduce la dimensión del Gobierno "más caro de la historia".

Los populares manifiestan, además, aunque dos días después, su postura "contraria" a los dos nuevos impuestos anunciados por Sánchez en el debate de la nación, inspirados, dicen, "en la doctrina económica de Podemos", y que podrían derivar en más "subidas de precios a la energía y los hidrocarburos". No comparten la "aceleración en la descarbonización", con la que sí está comprometido el Ejecutivo, en línea con lo que demanda Bruselas, y entienden que "no existen garantías" de que el nuevo gravamen a los bancos, "inconcreto y difuso por el momento", no acabe repercutiéndose en los ciudadanos. Y eso que este mismo jueves la titular de Hacienda, María Jesús Montero, anticipó que la proposición de ley que cree la citada tasa temporal y extraordinaria a las entidades financieras incorporará la prohibición a que estas transfieran el coste al consumidor.

"El PSOE no apoya nuestra propuesta de bajadas de impuestos a las clases medias de nuestro país, y el PP no apoyará subidas de impuestos que pueden afectar a los españoles. Las medidas son útiles para congraciar a Pedro Sánchez con sus socios de Gobierno y sus aliados parlamentarios, pero no lo son para ayudar a los ciudadanos con sus problemas cotidianos", sostenían fuentes del PP en su comunicado a los precios, precisando que no respaldan la "doctrina económica general" del Ejecutivo bipartito. "Cuando se sustancie cada uno de los puntos a valorar fijaremos posición", añaden, pero con la información de la que disponen el voto será "contrario" a las "pretensiones" de un Gabinete que "renuncia a la centralidad política" y "copia" las propuestas del partido que fundó Pablo Iglesias.