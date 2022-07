El Parlamento andaluz quedó constituido este jueves y la duodécima legislatura andaluza echa a rodar con muchas novedades, la principal, por primera vez el PP ostenta la mayoría absoluta de la Cámara, con todo lo que eso supone. Pese a que los populares cuentan con 58 de los 109 diputados, el presidente Juan Manuel Moreno se ha empeñado desde la misma noche que salió a la puerta de la sede a celebrar su rotunda victoria en hablar de una mayoría suficiente que no quiere aplicar con rodillo sino desde el diálogo y el acuerdo con el resto de partidos. De momento, no ha logrado acuerdos a pesar de que era esa la intención al abordar la constitución de la Mesa del Parlamento. Este jueves volvió a apelar "al espíritu de generosidad y de diálogo" para explicar su cesión a Vox de una vicepresidencia de la Cámara. El líder del PSOE, Juan Espadas, se preguntó qué iba a ocurrir en días como el 28-F con un partido que no cree en las autonomías ocupando un lugar tan destacado en el Parlamento.

El pacto con el PSOE no ha sido posible. El PP sí que ha decidido hacer un gesto importante hacia Vox, con 14 diputados, su socio parlamentario en la anterior legislatura, y cederle uno de sus cinco sillones en la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara. Tendrán una vicepresidencia. Es una concesión que no cambia nada más que la posibilidad de alianzas futuras, pensando posiblemente más en fuera de Andalucía o en las municipales, según publica este jueves El Periódico de España. El PP seguirá teniendo la mayoría absoluta pero Vox estará en ese órgano, clave en el Parlamento andaluz, con voz y voto. Después de una campaña a cara de perro, Moreno ha tenido ese concesión para la que fue una de sus principales adversarias en la carrera electoral, Macarena Olona. La diputada por Granada celebró “el logro” de haber alcanzado una vicepresidencia. Aseguró que Vox no está para “ocupar poltronas públicas” pero la experiencia sí les ha mostrado que es “imprescindible” estar en la Mesa de los distintos parlamentos “para tener conocimiento directo de las decisiones que se toman y no en pocos casos para poder informar de los acuerdos que se alcanzaban bajo mano antes de la llegada de Vox y para reventar todos esos acuerdos” que no sean beneficiosos para los ciudadanos. Jesús Aguirre será el nuevo presidente del Parlamento andaluz Ya ocurrió en la anterior legislatura pero entonces la transferencia de votos del PP a Vox para garantizarles un sitio en la Mesa tenía una contrapartida, que Vox votara a favor de la investidura de Juan Manuel Moreno. Ahora no es necesario. “Que el PP siga teniendo cuentas pendientes con Vox y complicidades pese a su mayoría absoluta nos llama la atención”, señaló desde Adelante Andalucía Teresa Rodríguez. Lo “más salomónico”, dijo, sería que se diera un asiento a todos los partidos, añadiendo vocalías. A eso aspira también Por Andalucía, la formación de Podemos, IU, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, que pide asiento en el órgano. Las actas de la Mesa son secretas y este órgano decide desde los sueldos y complementos de sus señorías hasta sus agendas de trabajo. "Espíritu de generosidad" El presidente andaluz quiere preservar su imagen de hombre de centro moderado, con la que alcanzó un sólido triunfo electoral y un trasvase de votos socialistas que el CIS cifra en el 15,6%, que fue determinante para barrer en Andalucía. Por eso el PP ha tratado durante semanas de llegar a un acuerdo con el PSOE para que hubiera acuerdo a la hora de constituir la Mesa, el primer paso en esta nueva etapa. Pedían al PSOE que cediera un sillón de los dos que les corresponden para Por Andalucía. No ha sido posible. Los socialistas, con 30 escaños, ocuparán una vicepresidencia y una secretaría que serán para Irene García (expresidente de la Diputación de Cádiz) y Noel López (actual secretario de organización del PSOE-A). El líder de la oposición, Juan Espadas, ha decidido prorrogar en la portavocía a Ángeles Férriz y ha optado por incorporar más nombres para una voz de oposición plural que dará protagonismo a los números uno en las candidaturas de cada provincia. El PP ha designado portavoz a un veterano, Toni Martín, del PP de Sevilla, y sentará en la Mesa también a Ana Mestre (Cádiz), Manuel Andrés González (Huelva) y José Ramón Carmona (Málaga). Vox ha designado para su vicepresidencia a Mercedes Rodríguez y la portavoz será Macarena Olona. En Por Andalucía, la portavocía será para la única diputada de IU, Inmaculada Nieto, que fue candidata de la coalición, y Juan Antonio Delgado, diputado de Podemos por Cádiz, al que impulsaron los 'morados' para ser cartel electoral, será portavoz adjunto. Ya IU calificó de “trágala” su acuerdo con Podemos y lamentó tener solo un diputado de los cinco que se obtuvieron, tres son de Podemos y la quinta de Más País, Esperanza Gómez, que lideró la lista por Sevilla.