Pedro Sánchez ha preferido no esperar más y no dejar más tiempo en vilo a su partido después de que este lunes dimitiera su vicesecretaria general, Adriana Lastra. Finalmente, el secretario general reorganizará su cúpula federal antes de las vacaciones del verano. Por eso cita al comité federal del PSOE, el máximo órgano de dirección, para este próximo sábado, 23 de julio. La convocatoria de la sesión extraordinaria, que sigue a la de la ejecutiva, se envió este mismo martes.

La renuncia de Lastra como número dos del PSOE noqueó este lunes al partido. No solo por las razones aducidas por la dirigente asturiana —la necesidad de guardar reposo absoluto por su embarazo de alto riesgo—, sino por el ruido de sables previo. Su relación con el secretario de Organización, el navarro Santos Cerdán, era visiblemente tensa, y eso estaba creando disfunciones en el PSOE que muchos responsables consideraban oportuno atajar lo antes posible para afrontar con garantías el nuevo ciclo electoral, que arrancará a partir de septiembre.

El paso por el comité federal del partido es obligado para el líder. El artículo 34.4 de los estatutos señala que la cobertura de las vacantes y cualquier reorganización de la dirección es aprobada por la ejecutiva y ha de ser ratificada por el máximo órgano de poder. Lo que no se confirmó hasta este martes fue la convocatoria del comité, adelantada por la SER. De hecho, ayer, en las horas posteriores a la salida de la vicesecretaria general, los miembros de la cúpula o se acogían al silencio o subrayaban que no sabían nada de los planes del líder. Ni siquiera cuándo se harían los ajustes.

Lo que sí estaba ya claro es que habría relevos. En las últimas semanas, especialmente tras el fiasco de las elecciones andaluzas del 19 de junio, cundía la misma sensación entre los cuadros: que había que dar un impulso al PSOE para rearmarlo de cara a las autonómicas y municipales de mayo —vitales para el PSOE, en las que se juega la continuidad de sus nueve gobiernos regionales, y centenares de alcaldías—, y a las generales previstas para finales de 2023.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abraza al exlehendakari Patxi López, miembro de su ejecutiva, en la segunda jornada del debate sobre el estado de la nación, el pasado 13 de julio de 2022 en el Congreso.

Reunión de la dirección justo antes

La renuncia de Lastra, objetivamente, facilita el camino a Sánchez. La duda es si amortizará la vicesecretaría general, para evitar de nuevo una bicefalia, o si preservará ese puesto, que figura en los estatutos emanados del 40º Congreso Federal, el celebrado el pasado octubre en València. Y también si de la reestructuración interna puede salir el responsable de Organización, Santos Cerdán —en una suerte de solución salomónica, como castigo por una lucha interna que jamás ha gustado al presidente, según aseguran quienes le conocen bien—, o que incluso haya más cambios. Está muy cuestionado el portavoz de la dirección, Felipe Sicilia, muy afín a Lastra, pero también se ha señalado, desde el círculo de la ya exvicesecretaria, al jefe de los socialistas en el Congreso, Héctor Gómez.

En cuanto a las entradas, no hay confirmación alguna todavía. Sí especulaciones. El exlehendakari Patxi López, secretario de Memoria Democrática y Laicidad de la dirección, ganó fuerza en las quinielas la semana pasada, en el debate de la nación, cuando fue cumplimentado por Sánchez por haber contribuido al fin de ETA. Este le abrazó efusivamente. Y también suena un refuerzo de la cúpula con uno de los hombres que forman parte del núcleo de poder en la Moncloa, Antonio Hernando, director adjunto de Gabinete, el número dos de Óscar López. Con ambos, con los que trabajó en Ferraz en los años 2000 a las órdenes de Pepe Blanco, recuperó su relación el año pasado, en lo que se vio un gesto de reconciliación con quienes se separaron de él tras su derribo como secretario general en el comité federal del 1 de octubre de 2016.

Lastra nunca digirió bien ser apartada de la portavocía de la Cámara baja —era una pérdida de poder, no solo de visibilidad—, como tampoco le gustó el ascenso de Hernando y López, que traicionaron, a su juicio, la proclama del 'no es no' a Mariano Rajoy que había enarbolado Sánchez.

El artículo 29.4 de los estatutos señala que el máximo órgano de dirección puede ser convocado con carácter extraordinario cuando lo juzgue "conveniente" la ejecutiva del PSOE o lo soliciten, al menos, un tercio de sus miembros. Las sesiones deben ser convocadas con cinco días naturales de antelación, como ha sido este el caso. Pero antes del comité se reunirá la dirección federal, y será ahí cuando se aprueben los relevos, que después ratificará el máximo órgano. Los ajustes en las direcciones de los grupos parlamentarios, si los hubiera, no tienen que ser validados por el comité: son aprobados por la ejecutiva federal y luego respaldados por los diputados o senadores socialistas.