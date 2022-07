El Gobierno ha visto descarrilar en las últimas horas un triunfal periodo de sesiones jalonado por el debate del estado de la nación y la aprobación de varios proyectos. Sólo quedaba el trámite del Senado y en esta fase legislativa es donde el Ejecutivo ha acabado fallando. La ley del 'sí es sí' -ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual- la ley de Ciencia y la nueva ley Concursal han sido enmendadas en la Cámara Alta. Una circunstancia que en ninguno de los tres casos estaba contemplada y que obliga a celebrar un pleno en el Congreso para su aprobación definitiva que, previsiblemente, se convocará a finales de agosto.

Según El Periódico de España, este contratiempo ha abierto un debate en el propio grupo socialista en el Senado sobre si la portavoz, Eva Granados, gestiona de manera correcta la comunicación con el resto de los partidos y se anticipa o no para impedir que prosperen las enmiendas de la oposición, incluidos sus propios aliados parlamentarios. Pero en la Cámara Alta también se apunta a la falta de flexibilidad del propio Gobierno que, sí negocia para sacar las leyes en el Congreso y, sin embargo, esquiva a la oposición en el Senado. El reparto de culpas es bastante equitativo.

Pero ha resultado muy chocante que la ley del 'sí a sí' sobre la que, en principio, no se cernía ningún peligro, tenga que volver al Congreso porque el PP respaldó una modificación impulsada por Junts, que sólo cambia una letra (forzosas por forzosos, en un párrafo de la exposición de motivos), junto a ERC, Ciudadanos, Más Madrid y Coalición Canaria, entre otros.

El PP: "No hacen bien las cuentas"

Nadie en la dirección valoró que los populares podrían votarlo a favor y ayudar a que saliera adelante, lo que provocó un asombro mayúsculo entre los senadores socialistas. De hecho, en el PP dan fe de la sorpresa que causó la votación y aseguran que el PSOE "no hace bien las cuentas".

Fuentes del grupo se escudan en que no preveían que el PP fuera a votar enmiendas con los independentistas. Pero es que en la ley de Ciencia, fueron ERC, Junts, PNV, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Vox, quienes apoyaron una enmienda de los populares, y en la ley Concursal, las alianzas contra los socialistas consiguieron introducir tres enmiendas gracias a la suma de PP, ERC e Izquierda Confederal, Ciudadanos y parte del Grupo Mixto. Dos ejemplos que avalan la teoría de un fallo de cálculo o al menos de una falta de previsión, aunque en el PSOE reiteran que "el PP vota contra natura".

"Las negociaciones son cosa del grupo", ratifican fuentes del Senado. Pero no todos en la Cámara Alta coinciden en esta apreciación. Parlamentarios socialistas explican que la "orden del Gobierno es no aceptar enmiendas" y eso limita absolutamente su capacidad de actuación. El Ejecutivo, ratifican también desde otras formaciones, "cree que lo tiene ya todo salvado si lo aprueba en el Congreso".

"No son conscientes de que no cuentan con mayoría absoluta y actúan con soberbia". "Se confían si ya se ha producido un voto favorable en la Cámara Baja pero nada impide a los grupos parlamentarios insistir con sus peticiones en las enmiendas en el Senado o respaldar las que presentan otros partidos".

"No entienden que no tienen mayoría"

Esta visión coincide con la que ofrecen fuentes del PSOE que insisten en que el Ejecutivo no les deja negociar y quiere que las leyes sean ratificadas tal y como llegan del Congreso. "Y la labor del Senado, como cámara de segunda lectura, es vetar o enmendar". Cuando ya le has pedido 20 veces a tus aliados parlamentarios que por responsabilidad retiren una enmienda, explican, cuando se lo solicitas una vez más, es muy probable que te digan que no.

Ahora queda saber si el Gobierno, con estos tres varapalos en el Senado, aprende la lección y se muestra más favorable a la aceptación de enmiendas. Según sus propios socios, no porque "no entienden que no tienen mayoría". Lejos de cualquier autocrítica desde el Ejecutivo se celebró que seis de las leyes enviadas a la Cámara Alta hayan sido aprobadas y que tres lo harán ahora "con el retraso de unas semanas". No obstante, en el Congreso se ha vivido con enorme sorpresa que hayan prosperado enmiendas a la ley del 'sí es sí', la de ciencia y la ley concursal, ya que en absoluto se esperaba.