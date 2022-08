Camil Ros (UGT): "Hay empresas que ya estudian reestructuraciones"

El secretario general de UGT de Catalunya, Camil Ros (Vallromanes, 1972) esquiva los discursos catastrofistas, aunque tampoco niega que ya hay compañías que piensan en eres. Una información muy parecido a la que maneja el presidente de Pimec, Antoni Cañete, tal como explicó en EL PERIÓDICO, diario que pertenece al mismo grupo que este medio. Ros llama a evitarlo y denuncia que algunas de estas compañías pondrán en la calle a trabajadores no para mantener su viabilidad y evitar males mayores, sino para mantener sus beneficios.

¿Cómo está el sindicato después de encadenar la crisis del covid con la del IPC?

En la crisis del 2008 perdimos afiliación, porque cerraron muchas empresas. A partir del 2015 volvimos a crecer y con el covid nos volvimos a estancar, porque mucha actividad sindical no pudimos hacer en las empresas y la gente no podía venir al sindicato. Estamos sobre los 110.000 afiliados y creciendo. Al sindicato el covid, desde el punto de vista de imagen, le ha venido bien, porque se ha visibilizado mucho trabajo del que hacemos. Los ertes, por ejemplo, que han sido un elemento clave para proteger millones de empleos y ya los proponíamos nosotros desde la anterior crisis.

La mitad de las grandes empresas han aumentado sus márgenes de beneficios en plena escalada de precios, ¿por qué?

El mismo Banco de España que hizo ese estudio nos decía que no se podían subir salarios ante el riesgo de generar una inflación de segunda ronda. Y ese efecto lo han acabado provocando las empresas, porque para retener sus beneficios han tenido que subir precios. No es verdad eso que dice la patronal que la mayoría de empresas trabajan a perdidas, es al revés, a excepción de parte de las pequeñas y medianas empresas. La inflación no está viniendo de los salarios, estos solo la están sufriendo.

¿Qué le reclama a la Administración?

El Gobierno tiene que plantear de manera clara en Europa el control de precios de cosas básicas como carburantes y energía. Y deberían llamar a la responsabilidad a las empresas para que no solo no sigan subiendo precios, sino que los bajen. Se han pasado de frenada. Los datos ya nos dicen que la gente está comprando menos, unos porque no llegan y otros porque están guardando ante ese escenario tan terrible que nos dibujan algunos para el otoño. Los mismos, por otro lado, que nos decían que la inflación sería pasajera. El frenazo económico lo están provocando las empresas.

¿Por qué entonces la conflictividad laboral no está disparada?

Irá a más. Confiábamos en poder llegar a un acuerdo salarial con la patronal y por su actitud irresponsable no fue posible. En empresas como la Seat puedo llegar a un acuerdo y conseguir que haya una cláusula de revisión salarial, pero lo importante es llegar a todo el mundo y eso la patronal no lo quería. Si antes del otoño no hay una reacción organizaremos una gran movilización.

¿Se han contenido hasta ahora para no desgastar al Gobierno, ante el temor a la alternativa?

No. La mejor manera de evitar que gobierne la derecha y la ultraderecha es con buenas políticas y coberturas sociales. Nosotros ni ponemos ni quitamos gobiernos, queremos influir en sus políticas. El salario mínimo no estaría hoy en 1.000 euros si no lleváramos años reivindicándolo. Parte de la reforma laboral del PP no estaría derogada si no hubiéramos estado presionando. Y ahora queremos que el Gobierno sea más valiente en el control de precios. No solo hay que frenarlos, hay que bajarlos.

¿Qué pasará con el empleo en lo que queda de año? Los datos de julio han sido malos…

Con la reforma laboral estamos más preparados, porque hasta ahora lo primero que hacían las empresas cuando las veían mal dadas era despedir a los temporales. Y ahora eso lo tienen más limitado. No haré un discurso tremendista, pero tampoco me interesa negar la crisis económica. Tengo constancia de que algunas empresas ya están estudiando reestructuraciones. Que no hagan como en la anterior crisis económica y aprovechen para plantear eres que no son fruto de la crisis, sino para tener más beneficios.

¿No serán suficientes los ertes en esta ocasión?

Hemos de conseguir que lo sean. Y la Administración tiene que presionar a las empresas en ese sentido, pese a sus limitadas competencias. Estamos ante un proceso inflacionista, que pese a que se está alargando más de lo previsto, es coyuntural.

¿Por qué en esta crisis sí lo conseguirán si no lo hicieron en la anterior?

Es una crisis diferente y tenemos la experiencia del covid, donde han demostrado ser un instrumento bueno para los trabajadores y para las empresas.

¿Cree que ERC se arrepiente de no haber votado a favor de la reforma laboral?

Eso lo tienen que decir ellos. Lo que está claro es que está funcionando. Aunque con los convenios de multiservicios que tienen que pasar a las condiciones del sectorial tendremos problemas. Esto tiene que aplicar desde el 1 de enero y hay empresas que ya han dicho que no piensan adaptar salarios y que entienden que la ley les da más tiempo para hacerlo. Y ahí tendremos que ir a los tribunales.

¿La reindustrialización de Nissan acabará bien para sus ex trabajadores?

De momento no ha ido bien. Ha quedado en evidencia que los gobiernos de este país no tienen una política industrial planificada. Nissan no cierra de un día para el otro, ya iba mandando señales desde 2008. Los políticos se han dedicado más a pasear el cartel de “se vende nave” que a pensar realmente qué proyecto industrial querían. También han entonado discursos irresponsables, junto a algún líder patronal, de que iban a recolocar a todo el mundo, tanto empleos directos como indirectos. Y eso no está claro.

¿Cómo podría haberse gestionado mejor?

Necesitamos que, por ley, toda empresa industrial que se marche tenga que presentar un plan de recolocaciones viable antes de irse. Las compañías tienen que saber que marcharse es libre, pero no gratis. Si las leyes no obligan pocas veces las empresas cumplen, sino solo hay que ver cuántos casos hay de industrias que han cerrado y las ha sustituido otra industria. Muy pocos. Y otro problema que tenemos es que no hay fondos de inversión industrial catalanes. Los empresarios catalanes se han vendido sus empresas a fondos del extranjero y eso es un problema. Porque Nissan cuando cierra una fábrica la cierra antes en Barcelona que en Japón.