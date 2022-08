Miquel Iceta: "No es fácil llegar a un acuerdo para reformar el delito de sedición"

Miquel Iceta (Barcelona, 1960) está desde hace años en todos los despachos decisivos: el de la cúpula del PSOE, el del Consejo de Ministros, el de la mesa de diálogo y el de las decisiones sobre el PSC. Desde esta posición sostiene que el Gobierno lo está haciendo muy bien y plantea un reto al independentismo: para avanzar hacia la España federal debe renunciarse a la secesión.

-¿Qué balance hace de la gestión del Gobierno en este curso que ha acabado?

-Yo hago un balance positivo, me atrevo a decir muy positivo. Se tienen que hacer los juicios en el contexto. Y creo que la gestión en un contexto muy incierto y sacudido con una pandemia, la erupción de un volcán, una guerra en las puertas de Europa y sus consecuencias económicas, ha acertado con las lineas de fondo: movilizar recursos para ayudar a los sectores más frágiles y contar con la solidaridad de la UE.

-En julio ha aumentado el paro y las entidades del tercer sector denuncian un aumento de las desigualdades. ¿El contraste entre PIB y desigualdades no ha de preocupar al Gobierno?

-Ha de preocupar siempre, la desigualdad. Y este Gobierno es el que, dentro de la UE, es el tercero en movilizar recursos en favor de la economía y la gente. Han aumentado las desigualdades pero también el empleo, estamos en récord de empleo y de contratos indefinidos. La política del Gobierno da resultados y muy buenos. ¿Nos podemos dar por satisfechos? En absoluto. Todo se ha de poner en perspectiva y comparación. La política de este Gobierno es infinitamente mejor que en otros momentos, en otras crisis o países.

-Si lo ha hecho así el Gobierno, ¿Por qué las encuestas sitúan al PP en cabeza?

-No lo sé, porque ante una situación tan incierta no acabo de entender como alguien querría tener al frente a una persona como [el presidente del PP, Alberto Núñez] Feijóo, que ha demostrado que desconoce la realidad. No me imagino a Feijóo afrontando una crisis como esta, ni por capacidad ni por actitud ni por prioridades.

-¿Hay margen para ir más allá en las políticas expansivas si la situación no mejora en otoño?

-Hay una expresión que usó en su día Mario Draghi, de 'whatever it takes', haré lo que haga falta. Y es la misma que usa Pedro Sánchez cuando diceque iremos a todas.

-En el caso Pegasus de espionaje masivo, ¿el Gobierno da por cerrada la carpeta con la dimisión de la directora del CNI? ¿Por qué no una comisión de investigación?

-Se han de producir mejoras que garanticen la plena legalidad de lo que se hace. Se dice que intervenir comunicaciones es ilegal. No, si lo autoriza un juez. Tenemos que garantizar que en el uso de sus prerrogativas los cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia se ajusten plenamente a la legalidad. Los cambios en el CNI y la actitud del Gobierno y la judicialización, que comportará levantar el secreto de determinadas actuaciones, permitirá garantizar que las cosas funcionan como han de funcionar.

-En la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat se ha acordado tomar medidas para desjudicializar el conflicto y se piensa especialmente en eliminar o reformar el delito de sedición. ¿En qué se traducirá?

-Eliminación no, reforma. Se traducirá en que si nos ponemos de acuerdo presentaremos una propuesta de reforma legal en este terreno u otros. Estamos hablando muchísimo. Eliminación no puede ser. Ir contra la Constitución y la integridad territorial de España ha de ser delito. ¿Con qué formas, penas, condicionantes? Esto es lo que se puede discutir. Siempre hemos dicho que nos gustaría ajustar mejor las previsiones del Código Penal a las que en este mismo terreno hacen los códigos penales de todos los países europeos.

-¿Es optimista, al respecto de esta negociación?

-Mire, no es fácil, digámoslo claro. Cada vez hemos de hablar más claro. Para un independentista, aceptar que sea delito ir contra la Constitución no es sencillo. Es tanto como decir que lo que quieren sólo se puede conseguir por determinadas vías y esto limita su campo. Pero el pasado reciente nos ha limitado ya mucho a todos.

-En el texto pactado con el Govern, ¿entiende que ERC se compromete a abandonar la unilateralidad?

-Creo que ERC hoy ve que el otro camino [la unilateralidad] es inviable y por tanto acepta la realidad. Yo creo que hoy ERC está en una aproximación pragmática. No quiere decir que haya renunciado a sus ideales, pero sabe que los tiene que construir con una realidad, que es la que es. Y en cambio hay sectores del independentismo que le piden a ERC si daría tres o cuatro cabezazos más contra la pared. ERC parece que dice que 'cabezazos contra la pared no es mi vocación'. Y es lógico.

-¿Qué propuesta tiene el socialismo español sobre el fondo del conflicto catalán?

-Tenemos una clarísima pero no vamos cada día diciéndola para que el independentismo nos diga que no vale. Nosotros decimos que entre el inmovilismo y la ruptura hay un gran camino a recorrer en términos de autogobierno, financiación y reconocimiento de la diversidad nacional en España.

-Pero este camino no se está recorriendo.

-Bueno, no se está recorriendo... Entre otras cosas porque el independentismo dice 'independencia o nada'.

-Pero el Gobierno tiene herramientas, por ejemplo en materia de financiación...

-'It takes two for a Tango'. Para bailar un tango hacen falta dos. Si uno de los dos no quiere bailar, no se baila. Mientras no quieran bailar el mismo baile, tenemos que ir con la expresión orteguiana: con la conllevancia. Vamos haciendo. La transformación del Estado requiere una voluntad de permanecer en este Estado. Si no existe, que no es obligatorio, entonces la transformación se hace mucho más complicada. Porque tu haces una transformación en función de lo que otro debería querer y no quiere.

-Pero el Gobierno puede tener un proyecto para España y plantear el catalán en el Congreso y Senado, promover una financiación autonómica federalizante, que en las infraestructuras en Catalunya se inyecte...

-Sí, es exactamente lo que estamos haciendo.

-No se está haciendo.

-Sí. El catalán primero en el Senado, lo hemos dicho, está en marcha la reforma del reglamento. Catalán en Europa, con la propuesta del Gobierno, que tendrá que pagar los costes. Las infraestructuras...hemos tenido una mala noticia sobre ejecución, la misma que han tenido todas las administraciones debido a la pandemia y lo estamos corrigiendo y estaremos en la inversión más alta de la historia en Catalunya, con la financiación exactamente igual, tenemos una financiación para la Generalitat de 24.000 millones. En esto vamos avanzando, lo que pasa es que el independentismo dice 'no es lo que quiero'.

-En infraestructuras el déficit es crónico.

-Sí, pero en estos últimos años estamos reduciéndolo. Se puede ver la inversión en Catalunya con el PP y con el PSOE. No hay color.

-En materia de catalán, en la mesa de diálogo el Gobierno se compromete con el catalán en la escuela. ¿Son constitucionales y estatutarios, por tanto, la reciente ley del Govern y el decreto aprobados?

-La ley sí, el decreto no. Nosotros hemos votado en contra del decreto. No entendemos cómo se hace un decreto que no se ajusta a la ley.

-Pero la mesa habla de preservar...

-Intentamos preservar los contenidos de la ley. Ahora bien, si hay una sentencia que dice que no se ajusta a la Constitución, tendremos que examinarlo y ver qué cambios tenemos que hacer para que se pueda ajustar. Pero con esto queremos ser clarísimos: queremos que al acabar la escolarización obligatoria se tenga el dominio pleno del catalán y castellano. Y cuanto más puedan decidir los maestros hacia donde decantarse -catalán o castellano- mejor, en función de cada realidad.

-Se cumplen dos años desde la huida del rey emérito. ¿Qué criterio tiene sobre el emérito?

-Apoyaremos lo que decida la Casa Real. Sí le he de decir que la última presencia del rey emérito en España no fue exitosa, por tanto si se produce en el futuro espero que sea en otra clave.

-¿Mejor que no vuelva?

-No, no. Mejor que lo haga de forma discreta. El regreso que hizo no fue bueno ni para él ni para nadie, esto debe ser un elemento en la reflexión que deben estar haciendo.