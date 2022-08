El Partido Popular quiere que el Gobierno empiece de cero con las medidas de ahorro energético. El decreto del Gobierno, al respecto, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 1 de agosto, no le vale. No le gusta. Por ello, el responsable de Política Autonómica y Local del partido, Pedro Rollán, ha pedido su retirada y el reinicio de un proceso radicalmente diferente. Frente al "ordeno y mando" del presidente del Gobierno, según las palabras del dirigente popular, la formación de Alberto Núñez Feijóo quiere que en una Conferencia de Presidentes, bien este mes o bien nada más empezar septiembre, se reinicie un proceso de consenso.

La exigencia, salvo sorpresa enorme, no va a ir a ningún lado. El Congreso de los Diputados, de hecho, se apresta a convalidarlo o derogarlo la semana que viene a través, previsiblemente, de una sesión de su Diputación Permanente. Es el órgano parlamentario que asume las funciones del pleno en periodos extraordinarios, julio y agosto, y por tanto, la que puede avalar ese decreto.

Decreto que, no obstante, está sembrado de dudas políticas. Los grupos aliados, ERC, PNV o EH Bildu, no están de acuerdo con el 100% del contenido, pero no parece, por lo que apuntan en sendas formaciones, que no vayan a votar en contra.

Como es habitual en la Cámara Baja, el decreto-ley seguirá adelante (ya está en vigor) gracias al bloque progresista. No ayudará en ello el PP, y tiene razones para oponerse, en opinión de Rollán. En primer lugar, por las formas seguidas. Sin contacto apenas con la dirección de Feijóo y con las comunidades autónomas, el dirigente ha pedido que los presidentes regionales tengan "voz y voto", y no sólo ellos, sino además agentes sociales. Asimismo, ha criticado que caracterice por "la prohibición", y por esta razón, ha demandado "medidas flexibles"; "recomendaciones", ha añadido.

Aparte de las preferencias del PP, que son también ahorro en autoconsumo, inyección de fondos europeos o compras centralizadas de energía para las administraciones y las pymes, los populares han insistido sobre todo en que ante el escenario que se avecina (un otoño-invierno marcado por los precios elevados de la luz y del gas y los problemas que por ello tendrán los ciudadanos) es aconsejable rehuir "la confrontación". En opinión de Rollán, el presidente, Pedro Sánchez, ha de aparcar "los insultos" al Partido Popular y optar "por la mirada larga" y la "reflexión", y con estos rasgos, convocar una Conferencia de Presidentes cuanto antes, a primeros de septiembre como muy tarde.