Alberto Núñez Feijóo no conocía el acuerdo que firmaron PSOE y PP -en la época de Pablo Casado- para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Al menos, así lo ha defendido el líder de los populares que ha asegura que su predecesor al frente del partido nunca le entrego este documento e, incluso, ha apuntado que en la dirección nacional de los conservadores no se debatió en ningún momento un acuerdo con los socialistas para renovar el órgano de gobierno de los jueces.

"Evidentemente que no conocía ese acuerdo", ha sentenciado Feijóo en una rueda de prensa en En Porto do Son (A Coruña). El líder del PP ha querido dejar bien claro que nunca tuvo en sus manos ningún papel sobre dicho pacto firmado por el exsecretario general del partido, Teodoro García Egea, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Feijóo ha explicado que cualquier entendimiento de la época de Casado no tiene valor alguno, ya que tras su llegada a la dirección del PP se reunió con Pedro Sánchez y acordaron "retomar las conversaciones". "Huimos del término 'negociaciones'", ha apuntillado para dejar claro que los acuerdos anteriores a esa cita son papel mojado.

Las explicaciones dadas por Feijóo llegan después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusara a los populares de incumplir los acuerdo. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, llegó a decir este miércoles que el líder de los conservadores "no es de fiar". Feijóo no ha querido responder al dirigente socialista, pero sí ha dicho que el PP no se dedica a filtrar documentos, en referencial al texto de marras. Lo que sí ha desvelado es que Bolaños llegó a amenazar con destapar este acuerdo si los populares no lo cumplían.

La nueva propuesta

Feijóo ha recalcado que ya envió a Sánchez una propuesta para renovar el CGPJ: "El compromiso es renovar con un mínimo de criterio, de requisitos, para que no seamos los políticos los que elijamos a jueces que sean próximos a un partido político. No hemos tenido más respuesta que una modificación unilateral de la ley". Entre las condiciones planteadas por el PP está que la renovación del órgano de gobierno de los jueves se realice en las Cortes Generales, pero que sean los vocales nombrados quienes elijan al presidente del CGPJ.

Por otro lado, plantea que los jueces que hayan ocupado una responsabilidad política o de gobierno no puedan dictar sentencia hasta pasados dos años, que no se puedan nombrar vocales del CGPJ a quienes hayan desempeñado cargos políticos en los cinco años anteriores o que para ser magistrado del Tribunal Supremo se exija una antigüedad de 25 años de servicio activo en la carrera judicial.