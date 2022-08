El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha subrayado este jueves que el Gobierno se reunió dos veces con los grupos parlamentarios, entre ellos el PP, el pasado mes de julio para negociar las medidas de ahorro energético y que hasta la fecha los 'populares' han trasladado "cero propuestas".

Así, en una entrevista de 'TVE' recogida por Europa Press, Bolaños ha criticado que el PP diga que el Gobierno "no ha hablado con nadie" sobre las medidas de ahorro energético incluidas en el decreto ley cuando "ellos mismos estaban en la mesa", por lo que les ha acusado de actuar con una "utilización sistemática de la mentira".

"Escuchamos sus propuestas y ellos escucharon las medidas en las que estábamos trabajando para implementarlas", después "quedamos en que el PP mandaría más propuestas", ha reconocido el ministro, al tiempo que ha recordado que también se reunieron con las comunidades autónomas y con los sectores empresariales e industriales afectados por estas medidas.

En este sentido, Bolaños ha recordado que con la aprobación de las medidas de ahorro energético, que se someten a votación este jueves en el Congreso de los Diputados, serían 161 leyes aprobadas en lo que va de legislatura del Ejecutivo de Pedro Sánchez. A pesar del "bloque del no" que "solo quiere desgastar al Gobierno" y "lo encabeza el PP", ha apostillado.

También este jueves se someten a votación la Ley 'solo sí es sí', la Ley de Ciencia y la Ley Concursal, respecto a lo que el ministro de la Presidencia ha puesto en valor el papel del Gobierno que "suma y sigue mejorando la vida de la inmensa mayoría" y, según ha manifestado, lo hace "dialogando y negociando" con cada fuerza política del parlamento que es "muy plural".

Rufián acusa al Gobierno de hacer trampas

Preguntado por las declaraciones del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien acusa al Ejecutivo de "hacer trampas" por incluir en el mismo decreto ley otras medidas con las que los socios de Gobierno "no podrían oponerse", Bolaños ha replicado que el hecho de que las fuerzas políticas no vean fácil oponerse "es un elemento positivo" para las políticas que están haciendo desde el Gobierno.

Igualmente, ha reiterado que "lo raro" es que se intente perjudicar a la ciudadanía "como hace el PP", sobre todo, en un momento de "enorme incertidumbre y dificultades". "Lo que está haciendo el Gobierno es ayudar a la gente", ha sentenciado.

Soluciones para el gasoducto

Por otra parte, respecto a las negociaciones para reimpulsar el MidCat y ante las dificultades interpuestas por Francia, que no es partidaria de este proyecto, el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alegando que "hay que buscar opciones alternativas".

Además, ha trasladado que el objetivo es que Europa tenga una situación en la que se pueda afrontar este invierno "de forma más o menos normal", y para ello ha indicado que están trabajando en las "mejores soluciones" para poder tener energía suficiente.

No obstante, Sánchez aseguraba este miércoles que si no se termina de concretar el gasoducto MidCat, que supondría la interconexión de la Península Ibérica con Francia, entonces el Ejecutivo apostaría por abordar un gasoducto con Italia. "Si no sale adelante el plan A, pues habrá que buscar el plan B, y el plan B es la interconexión de la Península Ibérica con Italia".