La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha asegurado que "los sindicatos tienen razones para salir a la calle contra la patronal" después de que esta última se levantada de la mesa de negociación de convenios colectivos. A la par, la también ministra de Trabajo ha descartado que ella vaya a "apoyar ninguna manifestación" con su presencia, aunque considera que es un derecho que tienen los trabajadores para exigir subidas salariales, algo que ella considera que en la situación actual es necesario.

Después de que la semana pasada mostrara su "apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española", Díaz ha tratado de rebajar la contundencia de aquellas palabras sin llegar a desmarcarse del todo: "No voy a salir a manifestarme, pero creo que hay razones en los sindicatos para que se movilicen porque llevamos desde el 5 de mayo sin avanzar en una negociación". La vicepresidenta se refería a la mesa en la que los agentes sociales negociaban la subida salarial ante el incremento de la inflación.

"Yo he suscrito 14 grandes acuerdos sociales, podía haberlo hecho de parte y no lo he hecho, pero en esta ocasión la patronal española se levantó de una mesa diciendo que no quiere revalorizar los salarios", ha denunciado Díaz en una entrevista en la SER. Con esto ha reclamado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que sea solidario con el país y busque un entendimiento con las centrales sindicales para poder elevar el salario de los trabajadores.

Sobre el salario mínimo interprofesional, Díaz ha apuntado que este viernes reunirá a la comisión de expertos para encargarles una propuesta sobre la cantidad a la que se debería subir. El compromiso del Gobierno es que en 2023 alcance el 60% del salario medio español, lo que serían 1.049 euros al mes. Ese sería el "tope mínimo" que se plantea Díaz ante la creciente inflación. Además, ha apuntado a que se podría elevar el smi sin necesidad de acuerdo con la patronal, como ya hizo la anterior vez.

Las Cuentas públicas

La vicepresidenta también ha dejado caer que los próximos Presupuestos Generales del Estado, los cual da prácticamente por aprobados, no incluirán el incremento del gasto en Defensa que prometió Pedro Sánchez y que tanto ha tensionado las relaciones con Unidas Podemos "En el techo de gasto que hemos negociado no estaba ese incremento", ha dicho.