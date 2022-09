La decisión de la Fiscalía Anticorrupción de reclamar al juez Manuel García Castellón que abra una pieza separada en el caso Tándem para determinar la posible intervención de exmiembros del PP en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas permitirá que se puedan analizar al menos seis presuntos 'sabotajes' que sufrió la investigación del caso Gürtel. Estos boicots se evidencian en las grabaciones y las anotaciones del comisario José Manuel Villarejo, recopiladas por El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, pero también en la documentación requisada al exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero.

A los audios ya conocidos en los que la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal pedía al ex mando policial "parar" el asunto de "la libretita" de Bárcenas, en alusión a la publicación de los conocidos como papeles de Bárcenas o contabilidad b del PP, las grabaciones y documentos apuntan a que Villarejo llegó a alertar al empresario Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal; y al exalcalde del PP de Boadilla del Monte de la detención del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa.

“Es verdad que en su momento me dijo que, efectivamente, se estaba preparando la operación esta [Gürtel]. Me dijo que aquí en Boadilla del Monte teníamos poco que temer, que iba haber detenciones y el día que iban a ser. Me trasladó que en Majadahonda hay tormenta, como si fuera algo gordo, y en Boadilla llovizna. Me llamó por teléfono y me informó de que habría esas cosas. No sé si fue un día antes o unos días antes me llamó y me lo dijo”, confirmó a 'La Razón' el que fuera alcalde de Boadilla del Monte. Las agendas del comisario dan cuenta del mencionado chivatazo: "Aviso de tormenta", escribió de forma literal Villarejo el 5 de febrero de 2009, la víspera de la detención de Correa. González Panero acabó condenado a 36 años de cárcel.

Agenda de González Panero

Este expolítico del PP también aseguró haber comunicado al expresidente del Senado Pío García Escudero y al exdiputado Juan Costa que iba a producirse la detención del alcalde socialista de Estepona. "Él me lo contó para que yo se lo contase al partido", especificó González Panero, conocido con el apodo de 'El Albondiguilla'. Una agenda electrónica aprehendida por los agentes de la UDEF a González Panero confirma que el comisario José Manuel Villarejo se reunió con el exregidor del PP el 4 de junio de 2008; y que este después mantuvo un "desayuno" el 6 de junio de 2008 con "Juan Costa", entre las 9.30 horas y las 10.30 horas; y horas después una "cita con Pío en el Senado".

Además, la detención de Villarejo y el posterior registro de la vivienda del comisario posibilitó a los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía detectar otro presunto 'sabotaje' del clan policial. La Policía requisó un informe realizado por un empleado del ex mando policial que evidencia que Villarejo sabía el 23 de enero de 2012, -casi un año antes que el juez del caso-, que el entonces tesorero del PP disponía de una fortuna oculta en Suiza.

Sin embargo, el juez Pablo Ruz no obtuvo esa información hasta el 29 de noviembre del mismo año. Este boicot permitió a Bárcenas regularizar 10 millones de euros con la amnistía fiscal promovida por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy.

"Evolución de Pedreira"

En las agendas de Villarejo aparecen indicios de otro supuesto sabotaje del clan policial a la investigación al grupo liderado por el inspector Manuel Morocho, quien denunció las presiones que sufrió de sus superiores en su declaración en el seno del caso Kitchen. En este caso se trataría del abogado fallecido Manuel Delgado Solís, quien tras ser desimputado por el juez Antonio Pedreira llamó a Villarejo para hacerle "un regalo". En otra anotación, el que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) Enrique García Castaño "se mostró muy preocupado por la evolución de Pedreira".

La decisión del magistrado de archivar la investigación contra Delgado Solís fue recibida con alegría en el entorno del comisario, siempre según las anotaciones de las agendas. Poco después, Anticorrupción logró, tras un duro escrito contra Pedreira, que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional le volviera imputar. El empresario llegó a mostrarse "muy predispuesto" a colaborar con el comisario.

Dimisión en ACS

En 2019 Manuel Delgado Solís dimitió como consejero de ACS, la constructora de Florentino Pérez, después de haberse publicado que había entregado información de la empresa al comisario Villarejo, según la información publicada por 'El País'.

Los otros dos supuestos boicots que llevó a cabo el clan policial, y que todavía no han sido investigados en el caso Kitchen, fueron las maniobras que habrían realizado los miembros del clan para que los informes policiales no vincularan las iniciales "J.M." aparecidas en la documentación requisada en el caso Gürtel, al nombre del expresidente del Gobierno José María Aznar. También la persecución que se realizó contra el abogado de Bárcenas, Javier Gomez de Liaño, a quien se le investigaron sus cuentas sin conocimiento del juez Pablo Ruz, tal y como adelantó El Periódico de España.