El presidente catalán, Pere Aragonès, incorporará a su Govern a siete consellers: Carles Campuzano (ex de CDC) a Derechos Sociales, Joaquim Nadal (ex del PSC) a Investigación y Universidades, Gemma Ubasart (ex de Podem) a Justicia, Derechos y Memoria, Manel Balcells a Salud, Natàlia Mas a Economía y Hacienda, Meritxell Serret a Acción Exterior y Juli Fernández a Territorio. Los nuevos consejeros son próximos al PSC y los comunes, lo que facilitaría futuros pactos.

Los nuevos consellers, que está previsto que tomen posesión el próximo martes a las nueve de la mañana, cubrirán las vacantes que dejaron sus siete predecesores de JxCat tras decidir el pasado viernes dejar el Govern, cuya estructura también experimenta cambios. Aragonès ultima su nuevo Govern con expertos para continuar con la legislatura El Presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha seguido reunido este domingo con su equipo en el Palau de la Generalitat para acabar de configurar el nuevo Govern, que está previsto que se dé a conocer en las próximas horas. Todos los nuevos nombres del Govern Natàlia Mas, Economía y Hacienda Meritxell Serret, Acción Exterior Joaquim Nadal, Universidades Juli Fernández, Territorial Manel Balcells, Salud Carles Campuzano, Derechos Sociales Gemma Ubasart, Justicia