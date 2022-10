Meritxell Serret: "La represión no me parará; la inhabilitación, cuando llegue, llegará"

Meritxell Serret (Vallfogona de Balaguer, 1975) es la primera titular del Govern de Carles Puigdemont que vuelve al Consell Executiu, esta vez como 'consellera' de Acció Exterior i Unió Europea, y lo hace pendiente de juicio por el 1-O tras haber pasado más de tres años en Bruselas.

La gran asignatura pendiente del independentismo es obtener la simpatía de la comunidad internacional. Cómo es más fácil obtenerla, ¿desde el Govern o desde el llamado 'exilio'?

Me gusta hablar de credibilidad y reputación. Este departamento tiene que contribuir a reforzar ambas. Debería de ser una perspectiva global, pero los agentes que se reconocen son las instituciones, Govern y el Parlament.

Se encargará de una 'conselleria' que ha está bajo el foco del Estado. ¿Tendrá que ir con pies de plomo?

La represión no nos parará porque este Govern tiene unas competencias y una vocación de asumir responsabilidades y no dejaremos de hacerlo. Hay personas muy validas afrontando procesos judiciales, pero esto no nos puede hacer abandonar el despliegue completo de las competencias que tenemos .

Usted ha sido la primera de los políticos que ha vuelto a España después de haberse ido al extranjero en 2017. Después ha seguido sus pasos Anna Gabriel. A diferencia de sus compañeros, no ha estado en prisión preventiva. ¿Esto es fruto de la mesa de diálogo?

El contexto, desde 2017, ha cambiado. La represión más dura ha cambiado porque se ha hecho evidente a nivel internacional que se han estado vulnerando derechos. Y, en cuanto a mi caso particular, es diferente en el momento en que estoy en Bruselas y no se me envía una euroorden, como al resto de compañeros, porque en la base de la prueba de acusación, que es la sentencia del juicio del 'procés', no hay elementos que me vinculen a la malversación.

No menciona la mesa de diálogo.

Puede ayudar a hacer el cambio del contexto pero otra cosa es el caso judicial concreto.

Está acusada de un presunto delito de desobediencia y la fiscalía le pide una multa de 12.000 euros y una inhabilitación de un año.

Estoy preparada en el sentido de que intento de que no me afecte. Mi estrategia ante la represión ha sido de intentar desarrollarme, que la represión no me pare. y cuando llegue, llegará.

¿Quién gestionará la parte internacional de la vía canadiense? ¿Su 'conselleria'? ¿Alguien externo que debe ser nombrado?

El acuerdo de claridad es un compromiso de este Govern cohesionado y se hará de manera coordinada entre todos los departamentos.

¿Escocia sigue siendo la referencia? El independentismo escocés es el que ha llevado a los tribunales el conflicto político.

En el mundo hay distintos procesos independentistas y cada uno tiene sus singularidades. Lo que tenemos en común con los escoceses es esta vocación de resolver el conflicto democráticamente. Después el camino que sigue cada comunidad depende de su contexto. Cada uno hace su camino.

"Lo que se aprobó en el Parlament [sobre Israel y Palestina] es legítimo. Pero evidentemente el Govern tiene derecho a mantener relaciones abiertas"

Su predecesora dijo que la moción aprobada por el Parlament en la que se afirmaba que Israel aplica en algunos territorios ocupados de Palestina un "crimen de apartheid" "no representaba a los catalanes y tampoco la posición del Govern. ¿Lo comparte?

Lo que se aprobó en el Parlament es legítimo. Pero evidentemente el Govern tiene derecho a mantener relaciones abiertas. Como Govern hay un compromiso firme en la defensa de los derechos humanos en todas partes.

¿Y qué relaciones debe mantener el Govern con Israel? Tomando en cuenta, por ejemplo, los casos de espionaje con tecnología israelí.

Hay una serie de trabajos sobre el 'Catalangate' y veremos hasta dónde podemos llegar. Relaciones con Israel las hay y las habrá. Luego están los objetivos de este departamento que estarán siempre ligados a la defensa de los derechos humanos

El plan Més Catalunya al Món pretende que la Generalitat pase de tener representación institucional en 44 países a 63 y de 14 a 20 delegaciones. ¿Asume usted este plan?

Lo asumo y tengo muy claro que las delegaciones son pieza fundamental para ganar esa credibilidad y reputación.

¿Qué papel debe jugar el Consell per la República (CxR) en la estrategia internacional?

Cuento con toda la estructura del departamento y las delegaciones. Además está la red de oficinas de Acció, el Institut Ramon Llull, de Prodeca.. Y luego tenemos un entorno y hay que mirar cómo establecer sinergias para reforzar la acción del Govern. Está el CxR pero hay otras muchas entidades que hacen acción exterior. Si hay alguna línea de trabajo en la que podamos coordinarnos con el CxR, se mirará.

¿La salida de Junts del Govern ha modificado la mirada del Govern hacia el CxR?

Había un acuerdo de Gobierno con Junts que, en lo que se refiere a la reforma del CxR, no se cumplió. Y tampoco había en ese pacto una concreción sobre lo que había que hacer.

¿Ha detectado si las informaciones sobre las relaciones del entorno de Carles Puigdemont con el Gobierno ruso han perjudicado al imagen de la causa independentista?

Me reafirmo en lo dicho en su día de que la vocación de la sociedad catalana es europeísta y el Govern siempre ha tenido claro que queremos ser un socio activo dentro del proyecto de la Unión. Y seguiremos así.