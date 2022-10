Consuelo Ordóñez: "Feijóo quiso enfrentar a las víctimas de ETA con las del franquismo, fue nauseabundo"

Consuelo Ordóñez (Caracas, 1959) es hermana de Gregorio Ordóñez, concejal del PP en San Sebastián asesinado por ETA en 1995. Entonces se inició en el movimiento asociativo, lo que la llevó a fundar el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y a estar también amenazada por la banda terrorista, lo que provocó su marcha a Valencia en 2003.

-Dejó el País Vasco hace casi 20 años. ¿Por qué entonces?

-No estoy en Valencia por gusto, soy exiliada forzosa. Alcancé la fama por significarme contra ETA tras el asesinato de mi hermano, y una pedrada me cambió la vida. Vivíamos al lado del gobierno civil, donde se hacían los funerales, y empecé a ir allí. Lo recuerdo y se me ponen los pelos de punta. El que me lanzó la piedra estaba a un metro. Me tiró al suelo, me tuvieron que dar siete puntos. Gracias a eso conocí a quienes organizaban esas concentraciones, y ellos me dieron lo que necesitaba, porque en esos momentos para mis amigos era como si mi hermano se hubiera muerto de cáncer. Mi vida ya empezó a correr riesgo, me puse de moda para los malos, con todo lo que implica eso.

-Pese a todo, usted siempre ha ido por libre. En el año 2012 fue a la cárcel de Álava a ver a Valentín Lasarte, que fue uno de los responsables del asesinato de su hermano. ¿Esos encuentros son útiles?

-Ahí también fui por libre. El Gobierno vasco estaba magnificando muchísimo esos encuentros. Pero eran unos sectarios, porque a mí no me invitaban. Todo el mundo me ha estigmatizado porque soy la hermana de Gregorio Ordóñez, que era concejal del PP. Yo ya tengo que vivir del aire, tengo que ser de derechas… A mí se me excluye de todo. Entonces, eso sí, yo tenía que estar todo el día viendo cómo publicitaban los cuatro encuentros que hacían con sus víctimas escogidas. Yo me tenía que comer cómo Valentín Lasarte estaba arrepentido. Pero yo iba a todos los juicios a los que él iba como testigo, y siempre era lo mismo: le entraba la amnesia y no recordaba nada. Yo no me creía su arrepentimiento. Acababa de llegar el PP al poder, que hizo también su propio plan de reinserción, este que ahora critican. En ese plan se establecían dos requisitos a los presos de ETA para pasarlos a esos programas de reinserción y llevarlos a cárceles vascas: si se desvinculaban de la banda terrorista y rechazaban la violencia podían acogerse a ese programa. Según eso, él no podía negarse si yo quería verlo, y era a los efectos de que me pidiera perdón. El PP me quiso hacer desistir, yo dije que estaba muy segura. Yo iba muy bien preparada, le hice como 40 preguntas de cosas que no sabía sobre el tema de mi hermano y de los crímenes que estaban sin resolver de cuando él salía a matar y por los lugares en que él salía a matar. Pero no sabía nada de nada, nunca me contestó.

-El año pasado, Arnaldo Otegi, en el décimo aniversario del fin de ETA, dijo que sentían enormemente el dolor de las víctimas. ¿Qué le pareció aquello? ¿Es la petición de perdón que las víctimas estaban esperando?

-No. Obras son amores y no buenas razones. De Otegi yo no me creo nada. Cuando se despiden de algún etarra muerto y hablan de "proceso de liberación” se refieren a toda su trayectoria criminal. El propio Otegi formó parte de ETA, no nos olvidemos. ¿Cómo es eso de que Sortu y Bildu no tienen nada que ver con ETA? Si se enorgullecen y despiden con honores a uno de sus fundadores, a quien llaman compañero.

-¿Usted qué le pide a la izquierda abertzale?

-Renegar de todo lo que significó ETA. Es que ETA nunca debió de existir. ¿Y quiénes han sido las X de ETA? Los dirigentes de la izquierda abertzale ¿A quién te crees que se le ocurrió matar a mi hermano, al dirigente de ETA que estaba escondido en Francia? La orden de matar a mi hermano sale del despacho de al lado, que era el despacho de HB, que estaban ahí los que eran miembros de la Mesa Nacional. Y ahora tratan como héroes a los asesinos, y les agradecen su trayectoria criminal. Falta un recorrido larguísimo todavía para la izquierda abertzale. Esas declaraciones de Otegi fueron puro cinismo.

La orden de matar a mi hermano sale del despacho de al lado

-¿Qué hacen desde Covite?

-Lo primero que hay que decir es que el 99,9% de las víctimas son anónimas, nadie sabe nada de ellas. La mayoría porque quiere serlo así. Y desde Covite llevamos denunciando muchos años la instrumentalización de las víctimas del terrorismo. Lo que pasa es que igual a mí ahora se me escucha más. Antes me tenía estigmatizada la mayoría de la izquierda de este país, y los nacionalistas. Nos han hecho muchísimo daño las víctimas que han decidido hacer carrera política, que eso podría ser perfectamente legítimo. Pero hombre, no seas indecente, no utilices el altavoz que te da tu partido para hablar en nombre de todas las víctimas. Y tú, líder político, no te arrogues hablar en nuestro hombre y encima imponernos como debemos sentirnos, porque sois el 0,00001% de lo que es la realidad de las 3.600 víctimas de ETA. ¿Quién sabe algo de esas 3.600 víctimas? La mayor parte de las víctimas no están asociadas. Yo probablemente sea la persona de este país que más víctimas a nivel personal conoce. Por eso me indigna tanto, me cabrea tanto su utilización, su instrumentalización. Porque además, cuando han estado en el gobierno nos han escupido en la cara, no han hecho nada de lo que les hemos pedido.

Cuando el PP ha estado en el gobierno nos ha escupido en la cara

-Se refiere evidentemente al PP.

-Al PP, sí.

-¿Qué siente cuando oye a dirigentes como Isabel Díaz Ayuso reivindicar la figura de su hermano?

-La verdad es que me da muchísima rabia. Son unos hipócritas y unos cínicos, porque están a años luz de cómo hizo política y cómo vivió mi hermano. Es que no se han preocupado nunca y no lo han tenido nunca de referente, porque si no no harían lo que hacen. Mi hermano por ejemplo siempre gobernó, siempre. Desde que llegó de concejal a San Sebastián, de mindundi, que nadie lo conocía. Gobernó con el PNV, luego gobernó con EA. Mi hermano era un negociador nato, sabía que tenía que influir, tenía que llegar a acuerdos y eso es la política, llegar a acuerdos entre los diferentes Y la última legislatura estaba gobernando con el PSOE. Mi hermano habría dado el salto a la política nacional, seguro. Y cuando llega Pedro Sánchez, le habría ofrecido un pacto de Estado.

-¿Ha intentado el PP patrimonializar a las víctimas del terrorismo?

-Siempre. Siempre. Desde que mataron a mi hermano. Y esa utilización es nauseabunda. Cuando decimos que hay que tratar a las víctimas con dignidad nos referimos a eso, a dejar de manosear, de utilizarnos, de apropiarse de nosotros cuando no conocéis a nadie, no sabéis nada de ninguna. Sólo habláis en nombre de tres víctimas que tenéis en nómina. Nos han hecho mucho daño. Mi hermano, que hablaba con todos, siempre decía: ‘A ETA se la va a derrotar’. Era por supuesto contrario a las negociaciones, porque creía en el Estado de Derecho, no como Rajoy y Zapatero.

-Pero ETA se ha acabado.

-La paz que hoy disfrutamos todos es lo que mejor nos ha pasado. Sí. Pero este final de ETA ha sido no porque los haya derrotado el Estado de Derecho, sino que se ha conseguido a través de una negociación, y de darles lo que ellos pedían. Zapatero negoció, y Rajoy negoció con Zapatero que cumpliría, y ya ha cumplido, todas las exigencias que había acordado Zapatero con ETA. Mi hermano siempre creía que la sociedad vasca, los movimientos cívicos, eran los que iban a acabar con ETA. Decía: ‘Los políticos no hacemos más que estorbar, lo único que tenemos que hacer es ir detrás de ellos’. Él nunca utilizó a las víctimas. Con el PP en el Gobierno he pasado siete años y medio de suplicio, no me querían ni recibir.

-¿Le molesta ese intento de patrimonialización de las víctimas?

-Me indigna muchísimo que eso pase. Muchísimo. Porque es la mayor falta de respeto a las víctimas, a la pluralidad intrínseca de las víctimas.

-¿Y ve alguna diferencia entre el PP de Pablo Casado y el de Alberto Núñez Feijóo?

-Tenía esperanzas de que sí. Pero me he llevado una gran decepción. Pensaba que se iba a acabar el suplicio de Casado, de tener que salir todos los días a tirarle de las orejas, que con Feijóo no iba a pasar. Y de repente ha hecho yo creo que lo más grave que ha hecho ningún líder del Partido Popular en cuanto a la instrumentalización de las víctimas, lo más nauseabundo, que es utilizar a las víctimas de ETA para enfrentarlas a las víctimas del franquismo.

El PP nunca ha tenido a mi hermano como referente

-Se refiere a la aprobación de la Ley de Memoria Democrática.

-Sí. Nos convocaron por Whatsapp a un acto casi de un día para otro. Aluciné con las formas. Nos dijeron que Feijóo quería reunirse con nosotros en el Congreso, sin decirnos para qué era ni nada. No me costó nada contestarle diciendo que lo agradecía, pero que no estamos acostumbrados a que nos convoquen por Whatsapp ni sin decirnos para qué. Nuestras normas son que no nos negamos a una reunión, pero que sea con nosotros solos, con tiempo y explicándonos para qué. A posteriori me enteré de para qué era, y entonces ya me pareció una indecencia. Esto de utilizar a las víctimas del terrorismo para que les neguemos a las víctimas del franquismo tener una ley… Imagínate que cuando sale nuestra ley de víctimas en 2011 las asociaciones de memoria se reúnen con el PSOE solo para decir que nosotros no tenemos derecho a tener una ley de reconocimiento. Es que utilizarnos para eso me parece el súmmum del despropósito y de la indecencia.

-¿Se ha reunido con Feijóo?

-No nos ha pedido una reunión, ni creo que me la pida. Nosotros nos reunimos con quien nos lo pida, sin fotos ni nada, a puerta cerrada.

-¿Cuál cree que debería ser la política del Gobierno en torno a ETA?

-Zapatero oficializó la negociación. Tuvo el aval del Congreso de los Diputados y como todo el mundo sabe, una negociación es tú que me das y yo te doy. Y sí, fue la primera negociación que fructificó en un acuerdo. La paz que disfrutamos en este país ahora mismo, que llevamos ya diez años disfrutando, que es lo mejor que ha pasado en los últimos tiempos, la han pagado las víctimas con impunidad. Zapatero negoció con ETA la impunidad, y luego Rajoy pactó con Zapatero, y pactaron cuáles iban a ser las trampas, cuáles iban a ser las mentiras para poder cumplir toda esa hoja de ruta. Lo primero que hizo el PP fue legalizar a Sortu. Yo voté a Rajoy, pero ahí se me cayó la venda, nunca más he votado al PP. Entre 2011 y 2021 no se ha detenido a nadie. Los asesinos de las últimas víctimas de ETA, Carlos y Diego, de 2009, están libres.

La paz que disfrutamos la han pagado las víctimas con impunidad

-¿Qué le parece el acercamiento de presos a las cárceles vascas?

-Nunca los hemos criticado. Si no se los criticamos ni a Zapatero ni a Rajoy, que también los hizo, no los vamos a criticar a este Gobierno. A nosotros nos da igual dónde cumplan condena, nunca nos ha importado. Yo soy una privilegiada: dos asesinos de mi hermano están en la cárcel. Más de la mitad de las víctimas no han tenido nunca a nadie en la cárcel. Ojalá la mayoría de las víctimas a las que se les ha negado la justicia pudieran estar escuchando la noticia de que a uno de los asesinos de su familiar lo han trasladado a una cárcel vasca.

Los de 'todo por la patria', una u otra, se parecen como dos gotas de agua

-En la cuenta de Twitter de Covite han creado alguna polémica porque también recuerdan a víctimas por ejemplo del GAL.

-Hoy mismo [martes pasado] he recordado a una víctima de la extrema derecha, he hecho un hilo para él. Nosotros nacimos en 1998 como asociación de víctimas de todos los terrorismos. Estábamos ahí víctimas del Batallón Vasco Español, del GAL, de ETA por supuesto, la mayoría. Lo hemos tenido claro siempre, desde nuestro manifiesto fundacional. Yo he ido cambiando el público: antes yo era el objeto de las iras de la izquierda abertzale, y tenía que soportar a sus hooligans de las redes sociales. Y ahora tengo a la derecha que yo llamo abertzale, los de todo por la patria. Los fanáticos son un cáncer, el fanatismo siempre lleva a la intransigencia, la intolerancia y la violencia. Una cosa que me ha hecho mucha gracia es que me insultan igual. Los de 'todo por la patria', una u otra, se parecen como dos gotas de agua. Pero cada vez tengo más seguidores, y que se jodan. Y mira, yo no pierdo el tiempo ya. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. En mi Twitter nadie justifica ningún tipo de terrorismo, ni uno ni otro.