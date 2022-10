Podemos toma posiciones para negociar su papel en el futuro proyecto electoral de Yolanda Díaz para las generales del próximo año. El partido busca ganar peso en la eventual candidatura y en las últimas horas ha introducido en un nuevo elemento en su discurso, asegurando que su intención es negociar una "coalición" entre todos los aliados de la izquierda, en lugar de integrar a sus cargos en las listas. Un nuevo giro que aviva las sospechas en las distintas facciones de Unidas Podemos de que los morados quieren introducir su marca en la opción electoral que encabece la vicepresidenta segunda de Gobierno, que aún no ha confirmado si se presentará o no.

"Estoy convencida de que llegaremos a un acuerdo para ser aliados electorales (...) Yolanda Díaz es nuestra candidata y tendremos que acordar los términos de esa coalición que permita ser socios", defendió la ministra de Igualdad este jueves en TVE. Hasta ahora, habían empleado el término de "aliados electorales", en lo que los afines a Díaz consideran que es un intento de tratar "de igual a igual" a la dirigente, a quien Pablo Iglesias cedió el liderazgo del espacio y a la que ahora Podemos quiere poner cortapisas. Sin embargo, la introducción del término "coalición" va un paso más allá, por todas las implicaciones que contiene, ya que todas las marcas de partidos que se integran en una coalición también suelen estar presentes en la papeleta electoral.

Algunas fuentes del espacio creen que su objetivo puede ser “imponer que vaya la marca Podemos en la papeleta”, pero todos insisten en que es pronto aún para determinar la configuración de la futura candidatura. “Es evidente que no quieren que desaparezca la marca de Unidas Podemos”, resumen voces afines a Díaz, que se ha declarado abiertamente contraria a que su proyecto sea ni “una sopa ni una suma de siglas”. La dirigente gallega siempre ha insistido en que los partidos no sean los protagonistas del futuro proyecto, pero este verano, y ante el pulso abierto por Podemos para aumentar su control sobre la plataforma electoral, Yolanda Díaz endureció su mensaje cerrando la puerta a que Sumar -o sea cual sea su marca electoral- sea una coalición de partidos.

En una entrevista en la Cadena SER en agosto, Díaz ya dejó claro que Sumar es un "movimiento ciudadano, no una plataforma electoral". A renglón seguido, dejó claro que no quiere "hacer una sopa ni una suma de siglas". Incluso, dio ejemplos de lo que pretende evitar: la experiencia de Castilla y León, donde Podemos e IU fueron de la mano, y de Andalucía, donde tras unas tensas negociaciones se formó una coalición de Podemos, IU, Más País, Alianza Verde y formaciones andalucistas. "No me interesa nada de eso".

Desde la emancipación política de Díaz, que se oficializó con el lanzamiento de la asociación Sumar, adelantada por este periódico, Podemos ha encendido los motores para reforzarse organizativamente y hacer valer su peso en el futuro proyecto. Sus dirigentes llevan meses defendiendo que Podemos es “la organización principal de nuestro espacio político”, destacando así la importancia de que la formación tenga un papel primordial. El partido ha lanzado primarias territoriales para blindar a sus cuadros y ha comenzado un proceso para reforzar sus territorios y tratar de contener así una fuga de cargos hacia el proyecto de la vicepresidenta. También a la gallega le han abierto un pulso en el Gobierno, ensalzando las medidas de Igualdad de Irene Montero como las "más importantes" en detrimento de la reforma laboral o la subida del SMI, capitaneadas por Yolanda Díaz.

La fórmula electoral

“Sumar es un movimiento ciudadano, ni siquiera es un partido como para pensar todavía en esos términos”, resumen voces próximas a Díaz, que adelantan que aún es pronto para abordar las posibles fórmulas electorales y que sólo cuando se pensará en el modo de concurrir conforme se acerque la cita electoral.

Mientras, otras fuentes creen que “Sumar no se va a constituir como partido”. Y en este caso, si el proyecto de Yolanda Díaz no se traduce efectivamente en un partido, la coalición quedaría imposibilitada, puesto que la Ley Electoral establece que sólo pueden sellar estas alianzas electorales los partidos y las federaciones.

En caso de no ser un partido como tal, está por si se presentaría a través de un partido instrumental como Ahora Madrid, con el que Manuela Carmena se hizo con la Alcaldía en 2015 y en el que integró a todas las formaciones, o si se presenta una agrupación de electores, que necesita un número de firmas para poder constituirse. Unas fórmulas que, en todo caso, habrán de abordarse más adelante. Todas las fuentes consultadas indican que es “muy pronto” para abordar este punto.