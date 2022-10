Choque de trenes a siete meses vista de las elecciones autonómicas. Vox ya le está poniendo duras condiciones al Partido Popular para gobernar juntos en 2023. Y no lo dice cualquiera, sino que son avisos del vicepresidente del partido.

-Han vuelto a poner la ILP y la Ley del Mar Menor en el disparadero.

-Es una ley nefasta para la Región y el Mar Menor porque afecta a su agricultura, a su ganadería, a su industria agroalimentaria e incluso a su turismo. Por otra parte, nuestro equipo jurídico está estudiando la inconstitucionalidad de la ILP, ya que vulnera derechos constitucionales.

-José Ángel Antelo ya ha dicho que no pactará con Miras en 2023 si no deroga la ley.

-No debe sorprenderle a nadie. Ya lo dejamos claro en 2019 y esperamos que reciba bien el mensaje el PP. Fuimos primera fuerza en noviembre de 2019 en la Región y vamos a pelear por ser primera fuerza en mayo de 2023. Esta es una línea roja si necesitáramos formar un Gobierno de coalición.

-¿Cómo va a mejorar el Mar Menor si se elimina la norma que lo protege?

-Es que no solo hay que derogarla, sino implementar medidas que defendemos en Vox, como son el drenaje y apertura de golas, la franja de drenaje que evite que se filtren nitratos en el mar, un plan de saneamiento integral para aguas residuales, un plan de salmuera cero... Si no, el Mar Menor se podría convertir en el nuevo Mar Muerto.

-¿Qué relación tiene Vox con la Fundación Ingenio? Supongo que la conoce.

-Están haciendo un trabajo extraordinario, defendiendo el sentido común desde el conocimiento. El gran problema de los ‘ecoradicales’ que nos gobiernan es que parten de un desconocimiento absoluto de los problemas. Se mueven por criterios ideológicos y no les importa si arruinan a las familias. En el PP tienen que hacerse mirar por qué esta fundación les ha abandonado.

-Este jueves visita Sepor. Otro sector en el punto de mira por las macrogranjas.

-Si les pusiéramos una cámara oculta a los ‘ecolojetas’, nos daríamos cuenta de que son los primeros a los que les gusta el buen jamón y la buena carne, como es el caso del ministro Garzón. Son unos cínicos. En Sepor vamos a apoyar a nuestra gente del campo y sus justas reivindicaciones. Nadie cuida más la tierra y los animales que los hombres y mujeres del campo. Cuando estábamos encerrados en nuestras casas, quienes siguieron trabajando fueron ellos y no les vamos a abandonar ahora.

-Estarán contentos con los díscolos de Vox fuera del grupo parlamentario.

-Es una pena que una organización tenga que prescindir de personas que no han entendido el proyecto. Me alegro de que se haga justicia y de que ya no puedan utilizar nuestro nombre y decir que nos representan. Los electores de Murcia ya están cansados de tránsfugas y corruptos.

-¿Cree que Macarena Olona se iba a aprovechar de la financiación del Grupo de Vox?

-Era una de las informaciones que nos estaba llegando. No lo puedo afirmar con seguridad, pero solo el riesgo era suficiente motivo de preocupación. Se trataba de mucho dinero público.

-¿No le preocupa que con ella se vayan electores murcianos?

-Estamos preocupados, pero en sentido positivo. Hoy teníamos una primera aproximación de medio millar de personas en el restaurante en el que nos vamos a reunir con afiliados y resulta que las previsiones se han desbordado. Estoy emocionado con la respuesta de los murcianos. Si no fuéramos un partido unido, no vendría nadie.

-El vicepresidente de Castilla y León llamó al PSOE «banda criminal» y usted tildó de «payaso» a un edil de Madrid. ¿No convendría suavizar el discurso?

-La política se crispó desde la entrada de Podemos en política. Este grupo de la extrema izquierda nos ha acusado de ser fascistas, nazis, culpables de la muerte de mujeres a manos de sus parejas... El PSOE tiene una historia criminal, solo hay que recordar el asesinato de Calvo Sotelo, el golpe de estado en Asturias o los GAL. En mi caso, antes me llamaron miserable e indigno. Y todo por proponer reprobar a un personaje como Pablo Iglesias.