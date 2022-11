El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto crear un "contexto de negociación" que desemboque en una ley específica para recuperar la nacionalidad de los descendientes de españoles ya que considera un "grave error" que este "derecho civil" se haya incluido dentro de la Ley de Memoria Democrática que ha sido firmada por EH Bildu, "el partido heredero de ETA".

Así se ha expresado Feijóo ante los medios de comunicación a su llegada al evento 'Buenos Aires Celebra a España y Portugal' en el marco de su gira por América Latina donde ha insistido en que el compromiso del PP es crear una ley específica "fuera de planteamientos ideológicos".

A su juicio, la Ley de Memoria Democrática es "ideológica" y "reabre rencores de la Guerra Civil", por lo que el planteamiento de la formación 'popular' es crear una ley específica para recuperar la nacionalidad de los descendientes españoles "fuera de rencores" que, según sus palabras, es lo que "impulsa la ley de Bildu conocida como ley de Memoria Democrática" o también llamada Ley de Nietos en Argentina.

Precisamente la ley de Memoria Democrática aprobada por el Senado español ha despertado el interés de miles de argentinos que son nietos de españoles que se exiliaron a ese país durante los años del franquismo, ya que la disposición adicional octava les permite solicitar la ciudadanía española.

Al respecto, Feijóo ha censurado que se politice la nacionalidad y se ha comprometido a "desvincular la nacionalidad de la ideología y de los acontecimientos lamentables que vivió España con la Guerra Civil y la dictadura".

"Eso lo hemos superado. No intentemos utilizar a nuestros nietos para dividir España. La nacionalidad no puede depender del plazo en el que tu antecesor estuvo fuera de España. No tiene ningún sentido", ha sentenciado.