El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció esta tarde que, si llega a la Moncloa, "revertirá" la reforma legal que va a beneficiar a los dirigentes independentistas acusados de sedición. El PSOE y Unidas Podemos registraron este viernes una proposición de ley en el Congreso para sustituir el delito de sedición por otro de "desórdenes públicos agravados" con una pena máxima de 5 años. En el Código Penal actual esa condena puede llegar hasta los 15 años. Oriol Junqueras, líder de ERC, por ejemplo, fue castigado a 13 años por sedición.

"Me pregunto cuál es el limite de Sánchez en sus cesiones para seguir en el Gobierno? No existe. Creo a estas alturas que ya no tiene límites", sentenció Feijóo en una declaración institucional leída en la sede de Génova. El dirigente conservador dijo que el jefe del Ejecutivo ha aceptado el "chantaje independentista" con el único objetivo de "superar su debilidad parlamentaria" y sin asegurarse siquiera "la contrapartida de la no reincidencia".

"Ni Sánchez ni el independentismo pueden abaratar penalmente los ataques a la Constitución", declaró Feijóo

"Esta decisión yo no solo no la habría tomado nunca, sino que, además, la voy a revertir si soy presidente del Gobierno, porque ni Sánchez ni el independentismo pueden abaratar penalmente los ataques a la Constitución", declaró para cerrar su intervención de 13 minutos. En primera fila le escuchaban Cuca Gamarra y Elías Bendodo, números dos y tres del partido, con los que se reunió este viernes a primera hora de la tarde para preparar la intervención. Feijóo había aterrizado sobre las dos en Madrid, después de su gira latinoamericana que lo ha tenido fuera de España una semana.

Los barones socialistas

El líder del PP denunció que el Gobierno de coalición está "legislando delitos a la carta con aquellos que los han cometido y que anuncian su voluntad de reincidir", en referencia a ERC.

El presidente de los populares volvió a hacer un llamamiento al PSOE para que reaccione. “El PSOE es más que Sánchez”, lanzó. “Cuando se traspasan fronteras en una nación, hay que tomar la palabra. O se está con los condenados y fugados, o se está con la legalidad democrática. El deber moral de aquellos socialistas que coinciden con nosotros es hacer pública su posición”, zanjó. Este viernes los presidentes de Aragón y Castilla La-Mancha, Javier Lambán y Emiliano García Page, respectivamente, mostraron su incomodidad con la reforma de la sedición.

Esta iniciativa de Sánchez permite al líder de los populares reafirmarse en su decisión de no negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hace dos semanas, dijo que suspendía las negociaciones por su temor de que el Ejecutivo modificara ese delito para contentar a los republicanos catalanes.

Vox, con calma

Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, pidió al PP horas antes, sin éxito, que presente una moción de censura. Ella no lo puede hacer porque se necesitan un mínimo de 35 diputados. En Génova han descartado dar ese paso, según fuentes de la dirección, porque es una iniciativa abocada al fracaso: no podrían reunir los votos necesarios para tumbar a Sánchez. Además, por boca de Gamarra, los conservadores intentaron frenar el ímpetu de Arrimadas recordándole que ella no se presentó siquiera a la investidura en Catalunya, en 2017, cuando fue la más votada en las elecciones al Parlament.

Pero, de todos los partidos, el que con más calma se lo ha tomado ha sido Vox. Su presidente, Santiago Abascal, escribió en Twitter que él ya presentó una moción de censura en octubre de 2020 contra el dirigente socialista y los populares (entonces liderados por Pablo Casado) y los liberales votaron en contra. Abascal, que lleva sin dar una rueda de prensa desde febrero, comunicó que atenderá a los medios el lunes.