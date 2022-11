Reyes Maroto será rival de José Luis Martínez Almeida a la alcaldía de Madrid, pero dado su estatus como ministra del Gobierno de Pedro Sánchez, desde la Comunidad de Madrid han decidido echarle un cable al candidato del PP al ayuntamiento de la ciudad. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vuelve a erigirse en defensor de la libertad de los comercios y ha decidido enviar una carta a Maroto que recuerda a los ciudadanos madrileños que ella es la responsable del Ministerio que solicitó a los comerciantes de Madrid que apaguen las luces de sus escaparates a las diez de la noche.

La misiva, firmada por el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, está fechada hoy, justo dos días después de que la ministra haya anunciado su candidatura a las primarias del PSOE para presentarse como alternativa a la alcaldía de la capital. El argumento que se esboza para hacerlo precisamente ahora es que apenas queda un mes largo para que lleguen las fiestas navideñas y se envía a modo de ruego para que el Gobierno tenga en cuenta la importancia de estas fechas para los negocios comerciales.

Apela a comerciantes y ciudadanos

El portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, ha informado de la existencia de esta carta durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ha recordado el "desconcierto que provocó el pasado 1 de agosto el Real Decreto-Ley 14/2022 por el que se obligó a los comerciantes a apagar sus escaparates a las 22 horas como medida de ahorro" y cómo el Ejecutivo regional consideró que aquello era "una intromisión no legítima" y recurrió al Tribunal Constitucional el pasado mes de octubre. La carta ahonda en la "desagradable sorpresa" que provocó la "repentina urgencia" del decreto "en los comerciantes, que se vieron privados de algo tan elemental como decidir sobre sus propios comercios. Pero también en los ciudadanos, que veían como de repente las zonas comerciales de las ciudades se a pagaban por decreto a la hora que el gobierno decidía, sin mayor criterio que su consideración".

La propia Ayuso ha buscado el apoyo de los comerciantes madrileños a través de su cuenta de Twitter al indicar, poco después de la información ofrecida por Ossorio, que "los establecimientos públicos madrileños están realizando un gran esfuerzo para decorar sus escaparates cara a la Navidad. La luz es una inversión, un incentivo para el consumo. Y es clave en una región con una vida nocturna única", haciendo así referencia a la carta enviada a Maroto.

Ahora, ha indicado Ossorio leyendo el textual de la carta, "nos encontramos próximos a las fechas navideñas, un momento que concentra entre un 25% y un 30% de las ventas del comercio de todo el año, y para el que los comerciantes, y también los ayuntamientos, están realizando un gran desembolso para decorar sus escaparates". En este sentido, el Gobierno regional insta a la ministra Maroto a tener en cuenta lo que estiman una incoherencia, pues creen que "no se entendería bien que las ciudades puedan iluminar sus calles sin ningún tipo de limitación, lo cual nos parece bien, y los comerciantes madrileños no pudieran hacerlo". El texto de Lasquetty no pierde tampoco oportunidad de recordar, pero sin nombrar, que hay algunos alumbrados navideños "especialmente llamativos" en algunas ciudades españolas, en clara referencia a Vigo, gobernada por el socialista Abel Caballero.

Decisión libre

En la carta el Gobierno de Ayuso acepta que se realicen algunas "recomendaciones de consumo responsable", pero inmediatamente después apela a la libertad en la que conviven los comercios en Madrid, recordando que esta es "una región en la que los comerciantes pueden decidir libremente cuándo y hasta qué hora abrir" y, por tanto, entiende el equipo de la presidenta que "no tiene sentido que no puedan iluminar sus establecimientos de la forma en la que consideren más adecuada". Y en esta línea, en contra de lo habitual, desde el Ejecutivo regional hoy no se lanzaba la crítica o el requerimiento público solo al presidente del Gobierno, tal y como lo ha verbalizado Ossorio: "Pedimos a Pedro Sánchez y a la ministra Maroto, especialmente, que sean ellos quienes decidan", en referencia a los comerciantes.

"En Madrid los comercios y establecimientos piden luz y alegría, no seamos los políticos los que impidamos que así sea", termina la misiva.