Tan solo un día después de cumplirse los cuatro años de bloqueo en las negociaciones políticas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Europa ha vuelto a 'tirar de las orejas' a nuestro país por la "situación altamente insatisfactoria" y sus efectos en la independencia "real y percibida" por los ciudadanos sobre la justicia. Por su parte, la judicatura lamenta la "manifiesta incapacidad " de la clase política para actuar pese a las advertencias de los organismos europeos.

En su último informe, en el que valora el cumplimiento de una decena de recomendaciones que realizó sobre la calidad de nuestro Estado de Derecho hace ya casi una década, en 2013, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa vuelve a llamar al desbloqueo de la situación. Para el sector más progresista de los jueces, el problema se encuentra en la "actitud obstruccionista" del PP, mientras en otros ámbitos se reparten culpas por igual con el Gobierno de Pedro Sánchez y se recuerda que Europa aboga por un sistema en el que los jueces elijan a los jueces para su órgano de gobierno.

Mientras la situación de bloqueo se mantiene, desde el Ejecutivo se ha anunciado que la ministra de Justicia, Pilar Llop, acudirá el próximo 12 de enero al Parlamento Europeo para explicar la situación en España con la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ha aceptado la invitación para comparecer ante la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo sobre este órgano y su reforma, aunque los diputados podrán preguntar a la titular española sobre otros asuntos de su cartera.

Explicaciones también sobre el código penal

En paralelo, el PP planea este mismo lunes llevar a la reunión de coordinadores de la Comisión de Libertades Civiles una solicitud para que Llop comparezca también sobre las propuestas de reformas que afectan al Código Penal, como la del delito de sedición o la posible del delito de malversación, así como las consecuencias de la entrada en vigor de la conocida como "ley del solo sí es sí", informa Efe.

Desde el propio CGPJ, vocales como José María Macías, designado en su día a propuesta del PP, subrayan que el GRECO constate dos aspectos de nuestra legislación que considera preocupantes: que los jueces no elijan a los vocales judiciales del consejo y que la reforma de 2021 no permita realizar nombramientos. "De ambas creo que solo hay un responsable, al que me parece que ese informe no le produce ni frío ni calor", añade, en declaraciones a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, en clara alusión al Gobierno.

Desde la mayoría de las asociaciones judiciales se insiste en estas advertencias, el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, señala a este diario que les parece "gravísimo" que GRECO lleve advirtiendo a España desde hace más de quince años de la necesidad de despolitizar parcialmente el CGPJ (optando por la elección directa por la judicatura de los 12 vocales de origen judicial) y que los distintos Gobiernos que se han ido sucediendo no hayan hecho nada por atender esta exigencia. "Los partidos solo cuando están en la oposición se acuerdan de esto que pide Europa, pero luego, cuando llegan, se olvidan porque no le conviene a sus ansias de poder y control", recuerda, mencionando las exigencias actuales del PP.

Según este juez, "no se puede pertenecer a las organizaciones internacionales, como es el Consejo de Europa, e incumplir lo que nos llega de allí, teniendo en cuenta, además, que son estos estándares de separación de poderes y de lucha contra la corrupción los que la mismísima Unión Europea toma como referencia", afirma. Recuerda asimismo que el organismo europeo también pide que los nombramientos discrecionales de los altos cargos judiciales se objetiven, y esto también sigue sin cumplirse.

"Obstinada rebeldía" de todos los Gobiernos

Para Jorge Fernández Vaquero, de la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), es muy significativo que de las once recomendaciones que el Greco dirigió a España hace casi una década, en 2013, solamente hay una en la que no se ha avanzado absolutamente nada, que es la que tiene que ver con el sistema de elección de los jueces que deben integrar el CGPJ.

"Son diez años de obstinada rebeldía de las autoridades españolas, de todos los gobiernos y casi todos los parlamentos que han pasado en esta década a la hora de cumplir una recomendación que, no lo olvidemos, va dirigida a mejorar nuestro marco institucional de lucha contra la corrupción, porque el informe tiene por objeto la lucha contra la corrupción de los miembros del parlamento, de los jueces y de los fiscales", agrega.

Apunta también que el informe constata que la situación de falta de renovación del Consejo durante cuatro años y la reforma que le privó de la competencia para hacer nombramientos ha agravado todavía más la valoración que merece para GRECO nuestra situación institucional en este ámbito. "Deberíamos estar preocupados por la manifiesta incapacidad, que obviamente tiene que ser voluntaria, de nuestros políticos, de mejorar nuestro sistema de lucha contra la corrupción", concluye el portavoz de los "vitorinos", como se conoce en la carrera judicial a los miembros de la segunda asociación de jueces con más integrantes en nuestro país.

El papel de la oposición

Edmundo Rodríguez Achútegui, de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), recuerda que GRECO ratifica la preocupación que todo el espectro judicial manifiesta por la falta de renovación del CGPJ. Sin embargo, apunta frente a sus compañeros que "la insistencia en que el Parlamento no intervenga en la elección de los jueces por sus pares no tiene en cuenta que en la legislación española esto es posible y, además, conveniente, porque el CGPJ gobierna el poder judicial para toda la sociedad, y tiene que ser reflejo de la sensibilidad plural de ésta".

A su juicio, "sería razonable que propiciaran que el Partido Popular abandone su actitud obstruccionista, que está afectando a la consideración internacional de España, y que oyera ésta y otras llamadas internacionales para que modifique su actitud de irresponsable boicot a la renovación del CGPJ".

Con esta postura coinciden los fiscales progresistas. Su portavoz, Inés Herreros, señala a este periódico que "es muy preocupante la situación de paralización en la que el principal partido de la oposición ha colocado al CGPJ. Yo creo que la negativa a la renovación de sus vocalías es algo que el Partido Popular puede sostener en el tiempo, en parte, por la letanía con que la ciudadanía percibe al poder judicial". Lamenta que, de los tres poderes del Estado, el judicial es el poder del que el pueblo se siente más alejado, ya que "eso tiene mucho que ver con la crisis institucional que atraviesa".

También se ha manifestado sobre el informe del Consejo de Europa el portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, que insiste en que los vocales del CGPJ que son jueces deben ser elegidos por sus pares , sin intervenciones políticas, según subrya el apartado XVI del informe GRECO.

Por lo que a la Fiscalía se refiere, apunta a que el organismo europeo está satisfecho con las modificaciones en el procedimiento disciplinario, con la figura del Promotor de la Acción Disciplinaria. "Pero el GRECO no sabe que esa figura clave ha sido elegida por el fiscal general del Estado sin apoyo alguno ni de los vocales electos ni con consenso asociativo", advierte. Es decir, no sabe que la independencia de ese nuevo órgano aparece limitadísima. Pero se lo haremos saber".