El socio minoritario del Gobierno de coalición vincula abiertamente la reforma del delito de malversación y su aprobación a contrarreloj con las negociaciones presupuestarias de Pedro Sánchez con ERC y a las "exigencias" de estos últimos por aprobar esta medida. El presidente de Unidas Podemos en el Congreso y portavoz parlamentario de los comunes, Jaume Asens, ha criticado este martes "las prisas" con la que se ha debatido la medida, que rebaja las penas máximas para aquellos cargos públicos que desvíen fondos sin que exista enriquecimiento.

Asens ha criticado el "poco tiempo" que se ha dedicado a debatir la ley que modifica el delito de malversación, y lo ha atribuido directamente a los acuerdos alcanzados con ERC, que fue necesario para que el Gobierno pudiera aprobar los últimos presupuestos de la legislatura en un año electoral. "Es obvio, no hay que engañar a la opinión pública", ha comenzado Asens, que ha señalado que "las prisas" son consecuencia de "una exigencia de ERC y tiene que ver con unos presupuestos".

"Llegamos a final de año y se quieren cerrar muchas carpetas y hay muchos deberes pendientes, y aquí hay muchas prisas para cerrarlas todas y llegar al nuevo ciclo político con los deberes hechos", ha señalado, en referencia al ciclo electoral que se abre con las elecciones de mayo y las generales del próximo año. Ha advertido de que la premura está "en algunas ocasiones justificada" como en el caso de la enmienda para reformar para que el Gobierno pueda nombrar a sus dos miembros del Tribunal Constitucional sin la ratificación del órgano de los jueces. "En este caso no me parece tan justificado y creo que el debate merecía unos tiempos más sosegados. Hay leyes de las que llevamos años hablando como la ley mordaza, que no logramos derogar, y en cambio esto se ha hecho en muy poco tiempo, y esto genera incertidumbre", ha admitido Asens.

La reforma sobre malversación saldrá adelante en tiempo exprés: la enmienda se presentó el viernes pasado, este lunes ha salido adelante en comisión, y este jueves se aprobará en el Pleno. Menos de una semana para aprobar distintas modificaciones en el Código Penal. "Hay que hacer autocrítica. Porque hay leyes que llevan años en debate. Y esta ley se ha debatido con poco tiempo y es fácil que haya confusión en la opinión pública porque las prisas son malas consejeras". "Las cosas se tienen que hacer con más sosiego porque hemos visto lo que ha pasado con la ley del sí es sí. Esta es una reforma de calado", ha considerado Asens en los micrófonos de la Cadena Ser.

El dirigente de los comuns lleva varios días defendiendo la "buena predisposición" de su grupo parlamentario hacia la reforma de la malversación. Una postura que ha contrastado con la exhibida por Podemos, que se ha mostrado más reacio a esta iniciativa y que rechazó estampar su firma en la enmienda, aunque terminó por votarla para que saliera adelante. El partido morado ha mostrado "dudas" sobre el alcance que puede provocar esta rebaja de penas en casos relacionados con corrupción. Asens, en cambio, ha centrado sus críticas en los tiempos que ha manejado el Partido Socialista más que en el contenido mismo de la norma.